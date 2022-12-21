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1分鐘做出自己的特調熱可可　加薑片、豆漿滋味更清爽

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▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

▲寒冷的天氣來杯熱可可吧，享受簡單幸福。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

最近迎來的低溫，隨著年末一連串節慶新年到來，冬季天氣也越來越有感，無論清晨或夜晚，為自己泡杯熱可可特調吧，用薑片、蜂蜜或豆漿，不需要複雜的烹調，只要放進微波爐加熱，就能帶給妳一點屬於自己的幸福時光。

▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

▲做法簡單的熱可可，白天晚上都很適合飲用。

簡單甜蜜
使用200ml牛奶、適量蜂蜜與1大匙可可粉，先用微波爐加熱牛奶，再把可可粉加入熱牛奶中攪拌，並依照自己喜歡的甜度加入蜂蜜即可。

▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

▲加入蜂蜜，更容易入口。

溫暖療癒
熱水150ml、生薑5g、1匙半可可粉與2大匙蜂蜜，先用微波爐將水加熱，加入可可粉、已經去皮的生薑以及蜂蜜，再視口味進行微調，選擇加入薑或蜂蜜。薑皮性涼利水，去除後驅寒更有成效。

▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

▲加入生薑沖泡，身體暖的更快。

豆香滑順
豆漿150ml、1匙半可可粉與適量蜂蜜，用微波爐加熱豆漿，再加入可可粉與蜂蜜攪拌，之後再微波30秒。此款很適合不喜歡牛奶味的乳糖不適症者飲用。

▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

▲不喜歡飲牛奶的人，也可以用豆漿替代。

奇妙微辣
使用200ml牛奶、2匙可可粉、少許肉桂粉與辣椒粉。先用微波爐溫熱牛奶，再加進可可粉與辣椒、肉桂粉，攪拌後再進微波爐加熱30秒，可視情況加一些黑巧克力碎片。

▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

▲加點辣椒粉感覺更奇妙，或是加入焦糖、花生粉都別有風味。

關鍵字：

熱可可, 特調, 寒流

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