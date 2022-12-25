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超高防水台「瑪莉珍鞋」讓時尚圈瘋狂　滿滿水鑽少女感再加分

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

由Versace帶起潮流之後，越來越多品牌開始將加厚防水台與粗跟融入瑪莉珍鞋的設計之中，厚底本身的溫吞感被高跟抵銷，而且由於厚底粗跟的關係，能夠讓人輕鬆調整比例不怕摔倒，更可以加強鞋款自帶的少女感。

Versace

Versace改變瑪莉珍鞋傳統溫和、可愛的形象，反而用超高防水台與超高粗跟增加新的面向，讓這種鞋款除了是平時乖乖牌女孩的必備穿搭之外，更多了品牌基因中的雍容與性感，鞋身由全牛皮構成，在保有支撐力的同時也保有透氣性，而鞋底採橡膠設計，將防滑與舒適度做到最高。

▲Versace作為開創超高水台瑪莉珍鞋的鼻祖，獨特的性感令整個時尚圈瘋狂。（圖／翻攝自Versace官網）

▲Versace作為開創超高防水台瑪莉珍鞋的鼻祖，獨特的性感令整個時尚圈瘋狂。（圖／翻攝自Versace官網）

Bottega Veneta

這雙Bottega Veneta秀場上的新款高跟瑪莉珍鞋，採用新憑設計師Matthieu Blazy對於品牌賦予的全新哲學，「對比」的概念，用粗的一字帶進行開合，而扣環處使用加粗的金屬釦環，平衡視覺重心。而鞋跟和防水台也採用了類似手法，向後產生圓弧的鞋跟與鞋頭凌厲的直線相對。▲以圓弧與直線、剛與柔的對比哲學，BV賦予厚底瑪麗珍不同以往的深度。（圖／翻攝自Mytheresa官網）

▲以圓弧與直線、剛與柔的對比哲學，BV賦予厚底瑪莉珍鞋不同以往的深度。（圖／翻攝自Mytheresa官網）

Vivetta

作為歐美少數堅持少女風格的小眾獨立設計師品牌，Vivetta在這雙厚底瑪莉珍鞋上增加許多年輕的細節，像是滿滿的水鑽還有粉紅色鞋底，綁帶的位置可以完美定位出腳踝，讓人的目光可以從腳踝一路看到鞋跟，不只拉長比例，還能做出小腿更細的小心機，水鑽讓少女感再加分。

▲Vivetta用超可愛的水鑽妝點厚底瑪麗珍鞋，讓少女感再加分。（圖／翻攝自Vivetta官網）

▲Vivetta用超可愛的水鑽妝點厚底瑪莉珍鞋，讓少女感再加分。（圖／翻攝自Vivetta官網）

►「厚底防水靴」偷偷長高又實穿　經典黑、華麗印花上班風格都能駕馭

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關鍵字：

Versace, Bottega Veneta, Vivetta

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