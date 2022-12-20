小美人魚紅髮、大氣女團長直髮，2023「最新髮型範本」一次看

▲2023髮型趨勢一次看。（圖／翻攝自IG/newjeans.danielle、taeyeon_ss、for_everyoung10）

記者曾怡嘉／台北報導

新的一年即將到來，你是不是也想換個新髮型，新年新氣象呢？法國頭皮頭髮養護專家萊法耶，提出2023年流行髮型關鍵字，給你當作變髮參考，一起來看看你適合哪一款？

▲（圖／翻攝自IG/sammi_chengsauman）

#霸氣御姐 個性派層次短髮

打薄、具層次感的姊姊系短髮，搭配暖棕系、霧金系髮色，非常顯白且修飾臉型，瀏海與髮尾可夾直營造霸氣感十足的御姐氣勢，或以隨性捲度變化打造隨性又時髦度爆表的睡不醒頭風，也因此成為近期風靡韓妞界的必備髮型之一。

▲（圖／翻攝自IG/_imyour_joy）

#洋娃娃俏萌感 平瀏海長直髮

萌感十足、不食人間煙火的洋娃娃風格回歸，齊切並帶有微微弧度平瀏海，搭配長直髮，小臉減齡的同時，更可以巧妙襯托出五官的立體度。

▲（圖／翻攝自IG/for_everyoung10）

#大氣女團感 中分超長髮

長度最好長過腰際線，女團偶像必備的中分超長髮回歸大勢髮型，可利用電捲棒於創造要捲不捲的浪漫大波浪，尤其在前額長瀏海的部分加強弧度，為臉部輪廓增添溫柔感。

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#浪漫小美人魚Ginger紅髮

堪稱一生一定要嘗試一次的小美人魚髮色，浪漫又充滿個性，是個進可攻退可守的髮色，建議可以搭配電捲棒，創造帶有微微小性感的小女人慵懶空氣捲度。

▲（圖／翻攝自IG/for_everyoung10）

#俏少女派撞色挑染

摩卡色、紅棕色為主色調的長髮，內裡搭配霧紫、霧灰、粉紅色系少女感撞色挑染讓髮色顯得一點也不無聊，無論是夾直夾捲、搭配編髮，都帶著微微的叛逆俏皮感。