Jessica泳裝造型性感曲線畢露　搭卡地亞手環洩富千金氣息

▲Jessica在夏威夷度假，以黑色泳裝搭白色男友襯衫吸睛。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

今年對於南韓女星Jessica潔西卡（鄭秀妍）而言，絕對是豐收的一年，她靠參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》人氣高漲、工作滿檔。年末她讓自己放大假，足跡遍及歐洲、大陸澳門，現在又現身夏威夷準備過聖誕節，抵達度假勝地，她特別換上黑色連身泳裝、外罩寬大的白色「男友襯衫」、腳踩愛馬仕（Hermès）拖鞋，窈窕曲線若隱若現，性感迷人。

▲Jessica泳裝造型盡顯窈窕曲線。（圖／翻攝jessica.syj IG）

163公分的Jessica雖然不若名模般高挑，但她靠運動療癒身心，同時也維持完美曲線，因此在夏威夷穿起黑色連身泳裝，不見一絲贅肉，拍照時再勾著纖細美腿，立刻有170公分般的視覺效果。

▲Jessica靠運動療癒身心。（圖／翻攝jessica.syj IG）

身穿泳裝也要巧搭首飾吸睛，Jessica疊戴珍珠項鍊與金項鍊外，手腕上也疊戴珍珠手鍊與卡地亞（Cartier）赫赫有名的Juste un Clou釘子手環，她所戴的黃K金款鑲嵌32顆共重0.58克拉的圓形明亮式切割鑽石，定價369,000元，整體穿搭流露富千金氣息。

▲Jessica疊戴珍珠手鍊與卡地亞Juste un Clou釘子手環369,000元。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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