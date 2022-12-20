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養成極簡生活的5個好習慣！電子產品也該定時清理，省錢又省力

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

隨著時代演變，各種聲光刺激的影響，現代人普遍都有著比過去要重的物慾，看到什麼都想買、汰舊換新的速度也加快，追逐花錢買到小確幸的同時，也製造很多髒亂與垃圾，從2023年開始的新年期許，就試試看極簡生活吧！不僅可以存下大筆錢，生活質量也會提升，心靈不再受到物質拘束變得匱乏，以下就是養成極簡生活的5個習慣，學起來人生會有大進步。

▲極簡生活,極簡,居家,生活。（圖／pexels）

1.維持一進一出

很多人買東西根本不會考慮原本還擁有哪些，想買就買，但其實這樣很容易囤積一大堆用不到的物品，也容易製造家裡的髒亂，建議最好就是採取「一進一出」的方式，尤其是衣服、鞋子、包包等物品，壞掉才去買新的更換，可以維持更好的居家生活品質。

▲極簡生活,極簡,居家,生活。（圖／pexels）

2.隨時物歸原處

回家東西亂扔、亂放，是多數人的日常，尤其是女孩小東西多，耳環、戒指、口紅、粉餅等小物，常常放一放就會忘記有它們的存在，或是一下就弄丟，其實更好的方式，是養成東西收納好的習慣，用完就放回去，家裡隨時都像大掃除過後乾淨。

▲極簡生活,極簡,居家,生活。（圖／pexels）

3.定期清理電子產品內容

不只是居家要維持良好的生活品質，現代人都不離身的手機何嘗不應該定時清理，尤其是照片、檔案、儲存的資料等等，沒有用到或是已經完成，就應該定時做整理，不只可以省下很多買記憶體或是雲端空間的錢，更可以加速找東西的方便度。

▲極簡生活,極簡,居家,生活。（圖／pexels）

4.抽空整理打掃

隨時維持居家環境整齊，能讓身心靈都跟著淨化，同時也可以適時掌握家中物品的使用狀況，像是用完的衛生紙、化妝棉、牙籤等小物，沒了就要去備齊，部分耗材更是應該要快不行了就去準備起來，像是：燈泡、延長線、濾芯等，以免真的壞了，沒辦法第一時間處理。

▲極簡生活,極簡,居家,生活。（圖／pexels）

5.非快速消耗品只買一件

囤貨是不少人都有的壞習慣，總覺得它會缺貨、賣光，深怕未來再也買不到，乾脆買很多起來放，常見的下場就是「其實根本用不到」，或是「一下就過期只好丟了」，造成社會資源浪費，建議更好的方式應該是重複使用，等到用壞，其實往往都會有更多更好的替代品，再入手即可。

關鍵字：

極簡生活, 極簡, 居家, 生活

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