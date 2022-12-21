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專家傳授「染後持色3秘訣」，謹記先燙後染、染後一周是關鍵

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▲▼染髮3重點。（圖／Unsplash）

▲染燙不能同時進行，建議先染再燙，中間需隔2周較好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人都會趁著年前變髮，想迎來新年新氣象，但又染又燙容易傷髮質，變美不成反而會來毛躁糾結，juliArt HIT髮學苑技術長Keddy提醒，進行染燙時要注意順序，染後要如何維護，謹記以下3重點讓你越來越美麗。

▲▼染髮3重點。（圖／Unsplash）

#先燙後染，確保染髮色素完整進入毛鱗片

染髮的原理是將色素粒子填入打開的毛鱗片當中，燙髮則是破壞、重整頭髮結構後，再將結構重新鏈接，才能將原本直順的頭髮，變成有彎曲度。假若「先染再燙」即會發生染後的色素粒子，在燙髮破壞重組的過程中流失，導致髮色不如預期；若是「先燙再染」則是在頭髮結構重組後，再將色素粒子填入，髮色相對影響較小。

▲▼染髮3重點。（圖／Unsplash）

#染後一周使用弱酸性洗護

頭髮的毛鱗片有一個特性，即環境pH值>7時，毛鱗片會打開。因此染髮之後最擔心的掉色問題，最主要會發生在洗髮的過程中因接觸到鹼性化學藥劑，使毛鱗片打開而讓染劑流失。建議染後一周內，頭皮、髮絲狀態較脆弱時，應該使用溫和清潔、弱酸性的護色洗劑來穩定色素粒子。

▲▼染髮3重點。（圖／Unsplash）

#染後兩週定期深層淨化並避免「熱」傷害

染後斷髮絕對是最惱人的大問題！不論是漂劑不慎接觸到頭皮，或是長期染燙，皆容易影響頭皮環境或髮絲韌度使頭髮脆弱而斷髮。在染後兩周頭皮與髮絲較穩定後，定期使用頭皮淨化產品，清除累積的油垢與老廢角質，避免細菌滋生讓頭皮呼吸。

此外濕髮下的頭髮又最為脆弱，除了以中低溫吹乾頭髮外，可於吹髮前將免沖洗護髮均勻抹於髮中至髮尾，可縮短吹髮時間並隔絕吹風機造成的熱傷害，並以按壓、輕拍，避免拉扯與搓揉導致更嚴重的斷髮或掉髮問題。

關鍵字：

染髮, 持色, 重點

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