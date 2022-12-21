年末狂歡「宿醉解方」5 Tips必須筆記！減緩不適最重要還是補充水分

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來到年末時節，在聖誕節後、緊接著又是跨年夜，再過不久農曆新年也將到來，想必大家的行程都排得滿滿的吧？與朋友們開派對、一攤接著一攤續，不停乾杯後的結果就是宿醉不舒服，如果隔天還有重要約會，實在令人痛苦，所以以下5個「宿醉解方」先筆記起來，下回狂歡後又宿醉的話，不妨試試看。

▲狂歡後隔天宿醉的痛苦大家都懂，以下幾個宿醉解方一起看看。（圖／翻攝自《酒鬼都市女人們》劇照，以下同）



醒來多喝水

很多人睡醒後會覺得口乾舌燥，但是因為宿醉頭暈想吐，而什麼都不想吃、不想喝，但這時多喝水才是最好的解酒藥，由於宿醉正是身體脫水的現象，體內過多的乙醛囤積，所以儘快補充水分，幫助身體代謝掉毒素，才是能緩解不舒服最直接的方法。

補充B群營養食品、電解質

身體脫水後，體內電解質也會失衡，這時候喝一些運動飲料也會好很多；而B群則可以幫助新陳代謝，幫助肝臟代謝酒精，並提供身體能量。

不要催吐

宿醉時會感到頭暈想吐，這時依照身體反應嘔吐是無可避免的，但有些人會覺得即便沒有想吐的感覺，如果去催吐的話就不會不舒服了，其實不然，宿醉時酒精早已都吸收到體內，催吐無法幫助代謝酒精，還會讓食道更難受。

多吃蔬菜、水果

宿醉當天腸胃容易不舒服，就不要再吃大魚大肉、太油太鹹的食物來造成負擔了，多吃蔬菜幫助消化，也好把殘留在腸胃的髒東西清空，吃一些水果和果汁，能藉由天然的糖分回升血糖，改善宿醉情況。

睡覺

宿醉本身就會讓人疲倦，如果不趕時間的話，好好的睡個回籠覺能讓時間快速過去，在不知不覺間撐過宿醉的痛苦，醒來後也比較有體力。

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