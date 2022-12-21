fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師曝6種「抗痘食物」！　吃對助控油，還能抗老美白

>

▲▼皮膚科醫師曝幫助消痘的6大維生素。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、IG@aoihamada

你也是一天到晚出油、冒痘的痘痘肌？或明明是乾肌卻也痘痘長不停？除了做好清潔、保養，吃對食物也能幫你遠離痘痘危機！知名皮膚科醫師廖苑利就分享6種能幫助「消痘、抗痘」的營養素，除了能減少、控制皮脂分泌，還能抗氧化、抗老、美白，抗痘同時更養肌。

＃維生素A

維生素A有抗氧化、美白等效果，而皮膚一旦缺少維生素A，就容易出現肌膚乾燥粗糙、毛囊角化等問題，導致丘疹、粉刺、痘痘的產生。建議可多吃番茄、地瓜、胡蘿蔔、芒果、柳橙、蛋黃等食物來補充維生素A。

▲▼皮膚科醫師曝幫助消痘的6大維生素。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃維生素B

維生素B可幫助減少油脂分泌，若肌膚缺少維生素B，不僅新陳代謝會變慢，肌膚免疫力降低，也會使油脂分泌旺盛、堵塞毛孔，進而引發痘痘。可多吃黃豆、蘆筍、菠菜、香蕉、蘋果、葡萄等富含維生素B的食物幫助補充。

＃維生素C

維生素C可抗氧化、代謝色素沈澱、提亮膚色等作用，若缺少維生素C，身體血管彈力會降低，就容易導致膚色暗黃，甚至出現斑點、皮膚脫皮、毛囊角化，進而加重粉刺、痘痘問題。可從芭樂、柚子、草莓、青花菜、芹菜、南瓜等蔬果來攝取補充維生素C。

▲▼皮膚科醫師曝幫助消痘的6大維生素。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃維生素D

維生素D可幫助促進新陳代謝，增強皮膚抵抗力。若缺少維生素D，身體中的鈣、磷吸收會變低，也會使膠原蛋白合成不良，膚色變身變黑，甚至影響老廢角質代謝，造成皮膚粗糙，粉刺、痘痘生成。平時可多吃蘑菇、生蠔、鮭魚、鮪魚、櫻桃、檸檬來幫助補充。

▲▼皮膚科醫師曝幫助消痘的6大維生素。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃維生素E

維生素E可抗氧化，對抗自由基，抑制因幽門螺旋桿菌導致的痘痘，且在體內能起到防止老化的作用，因此缺乏維生素E就會導致老化加快、色素沈澱加快，進而使皮膚出現色斑等症狀。像是奇異果、玉米、山藥、捲心菜、豆芽、花生都是補充維生素E很好的食物來源。

＃維生素H

維生素H可降低皮膚發炎情況、預防表皮角化，進而幫助減少痘痘。若缺乏維生素E，容易引起膚色暗沈、臉色發青、皮膚炎，也會影響皮脂腺油脂分泌，導致粉刺、濕疹等問題發生。可從糙米、瘦肉、牛肝、葡萄、柚子、草莓等食物來幫助補充維生素H。

►皮膚科醫師教「正確洗臉5大關鍵」！光第一步就有90%的人都做錯

►省錢又實用！皮膚科醫師曝凡士林6隱藏用法：能減少傷口留疤機率

►皮膚科醫師揭「4大保養真相」　貴婦級洗面乳只是浪費錢

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 改善, 預防, 抗痘, 粉刺, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像

「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像

600坪IKEA嘉義「全球首間店中店」創紀錄！　12／26登場4大特色搶先看

600坪IKEA嘉義「全球首間店中店」創紀錄！　12／26登場4大特色搶先看

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團 姆巴佩私下竟是「潮鞋控」！　Nike Dunk、AJ1狂收超多配色 《星期三》珍娜奧特嘉「薄紗裝」尺度全開　前衛金屬腰封勾迷人曲線 宋智孝緊身亮片裙超「腰瘦」！　與金鐘國紅毯對看「小互動」甜甜的 小S二女兒Lily新身分曝光！「穿運動套裝擺拍」大秀逆天時尚基因 專家傳授「染後持色3秘訣」，謹記先燙後染、染後一周是關鍵 養成極簡生活的5個好習慣！電子產品也該定時清理，省錢又省力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面