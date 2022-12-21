營養師教「吃湯圓不怕胖」6秘訣　一次別超過4顆很重要！

▲許多人冬至時愛吃湯圓，但營養師提醒湯圓份量雖小，可熱量並不低。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pixabay

明天就是冬至了，應該不少人都準備好要吃湯圓，但你知道嗎？湯圓看起來小小一顆，但其實熱量卻不少！知名營養師張家榕就公開常見的湯圓口味熱量表，也進一步分享「吃湯圓不怕胖」的6招秘訣，跟著吃就能減少負擔，不怕肚子跟著圓起來。

首先，知名營養師張家榕指出，市面上常見的湯圓像是花生湯圓一顆就有75大卡、奶茶湯圓74大卡、芝麻湯圓72大卡，而鹹湯圓一顆也有60大顆，紅白小湯圓一顆則有6大卡。所以4顆甜湯圓的熱量就大約等於一碗飯的熱量280大卡，也相當於5顆鹹湯圓的熱量或2顆甜湯圓＋半碗甜湯或45顆小湯圓，也就是一碗湯圓下肚，至少就吃下了200～300大卡。

張家榕也分享6招「吃湯圓不發胖」秘訣，讓你放心吃湯圓享受節慶氛圍，不用擔心肚子變圓！以下6招不一定要一次全部都做到，可以從中挑選幾個嘗試，都能幫助減少吃湯圓的負擔。

＃少喝甜湯或湯底不加糖

＃放餐後吃，可與部分主食取代

記得與主食替換，減少白飯、麵條等主食攝取，避免澱粉攝取過量，比如若吃兩顆甜湯圓，這一餐的白飯建議少吃半碗。

＃用煮的就好，不炸也不淋煉乳

＃一次不超過4顆

尤其甜湯圓，一顆熱量都有60～70大卡，建議一次不要超過2～4顆。

＃前一天不斷食

＃搭配其他食材，補充蔬菜、蛋白質食物

建議多搭配蔬菜，幫助均衡飲食，補充膳食纖維，促進腸道蠕動，幫助消化代謝。

最後張家榕也提醒，如果是胃不好的人，記得湯圓不要一下吃太多。

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