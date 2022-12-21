營養師傳授「吃大餐不胖秘訣」，聖誕大餐熱量圖鑑一次看

▲年末聚餐聰明吃，幫你守好體重。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每到年底就是三五好友聚餐的時節，要怎麼吃大餐不會胖呢？營養師高敏敏教你血糖平穩且增加飽足感的吃法，另外貼心附上聖誕大餐熱量圖鑑，點餐前想一下，就不怕熱量失控破表啦！

#進食順序

營養師高敏敏建議，吃大餐前可以先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。

#肉類優先選擇低脂肉類

營養師舉例，海鮮類的油脂和飽和脂肪比牛排紅肉類低，建議牛排可以選擇油脂含量低的菲力，雞肉類則可選擇雞胸肉，以豬肉里肌肉代替培根，熱量和油脂都偏低。

#選擇清湯、減少沾醬使用

湯類可以以清湯為主，少喝含有勾芡的湯品，像是番茄蔬菜湯會比南瓜濃湯來得好，另外沙拉醬、蜂蜜芥末、美乃滋、熱量驚人，建議多品嚐食物原味，沙拉醬也以和風、油醋、橄欖油為主， 甜食及飲料以少糖、無糖為主，選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取。

#酒精攝取量也要留意

營養師分享女性一日攝取酒精要小於1份，男性則是小於2份，她解釋1份酒精=15g酒精=105大卡，約等於啤酒375c.c.、水果酒150c.c.、紅酒110c.c.或烈酒30-40c.c.。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#聖誕大餐熱量圖鑑

#巧克力奶油蛋糕 (8吋) 2560kcal



#薑餅屋 (一個455g) 1693kcal



#烤豬腳 (半隻680g) 1612kcal



#烤雞 (一隻517g) 1205kcal



#牛小排 (一份8oz) 780kcal



#美式總匯披薩 (一片) 748kcal



#蛤蜊濃湯 (一碗450ml) 545kcal



#蛋奶酒14.7% (一杯350ml) 361kcal



#炸薯條 (100g) 312kcal



#紅酒10.6% (一杯350ml) 298kcal



#起司乳酪 (一塊22g) 68kcal



#拐杖糖 (一小枝12g) 46kcal

營養師高敏敏提醒大家，一片披薩的熱量可能比鹹酥雞、炸薯條還高，而烤雞、豬腳、蛋糕一人只要吃到一小份就好，成年男性一天攝取熱量約約1800kcal、女性約為1600kcal，用餐避免速度過快，讓讓體內有足夠消化的時間，跟傳遞飽足的感覺才是重點。