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獨立≠感情不順！學會剛剛好的獨立，來一場「大人感」 的幸福戀愛

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▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲女生如果太獨立，真的不值得被愛嗎？（圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

身處於女性獨立當道的社會，卻還是時常聽到「女生如果太獨立，男生就會不喜歡！」 諸如此類的荒謬言論，但仍有許多人深受其擾；對此，Wstyle創辦人「葳老闆」周品均提出不一樣的見解，「我有愛他的能力，但也有獨處的能力。」

＃看似有道理，其實很荒謬

「女生如果太獨立，男生就會不喜歡！」

所以只要能討男生喜歡，女生就應該放棄自我獨立，然後去承擔不獨立可能帶來的所有風險？把自己一生的幸福押在一個男人身上，這可比做到自我獨立還要難多了。事實上，男生真的不喜歡獨立的女生嗎？我一點也不覺得。

「很獨立的女生，應該不需要談戀愛了吧？」

一個人的獨立跟談不談戀愛有什麼違和？為什麼不獨立才需要去談戀愛呢？又為什麼獨立就不需要戀愛呢？不獨立才要談戀愛？那這是談戀愛還是找工具人？

「獨立真的對女生不加分，到最後還是被甩！」

獨立自主是每個人都應該做到的基本，跟談一場戀愛會不會分手完全無關，身邊那些不獨立的女生，戀愛或婚姻失敗時，整個人就陷入愁雲慘霧，而本來就獨立的女生，卻能較快走出低潮，甚至活得更加美好。

這些看似很有道理，其實一秒就能戳破的謬論，可以不要再被人們掛在嘴邊了。女人的價值與成功，確實不應該被定義在「討男人喜歡」，一個人的獨立與否，也本來就不該跟「感情一定會順利」掛鉤。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

＃獨立造成感情不順利

關於獨立，而在一段感情裡造成的不順利，又該怎麼解呢？妳是不是覺得獨立等於就算很想見他、想要他陪，也不要說出來，不要展露太多情緒，不要依賴對方，更不要去干涉對方的生活，這樣才是獨立成熟的女生。

這不是獨立，卻被誤解成獨立。這是心靈不成熟也很缺乏安全感的一種展現，跟真正的獨立根本就無關！他只不過是換了下一個「很正常很一般的女友」，妳解讀成：「他換了一個會依賴他的女生」，而把問題推給「因為我太獨立，他才不喜歡我」。

＃妳對獨立有多深的誤解

其實獨立也不等於無論開車、扛東西、搬重物都應該自己來，不要接受別人的幫忙，這些都應該自己獨自做到，不能依靠對方任何事。其實還是一樣的問題，妳只是想證明「自己很獨立，所以完全不需要別人協助。」

一旦感情失敗，又想跳到另一個極端，「是不是凡事都要依賴對方、表現得很弱小，他才會喜歡我？」其實問題出在自己的「極端跟缺乏彈性」，妳需要學習的是「不要誤解獨立」啊！

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）
 
＃什麼是剛剛好的獨立
 
當個獨立女生，不代表不能和他相互依賴。我自己會開車，不代表我就不能接受你開車來接我，我獨處時很自在，但我偶爾也想跟你黏在一起。表現出這些對你的喜歡與在意，我不怕你覺得「我是不是太喜歡你了、沒有你就會死」，我希望你也能這麼喜歡我。

把獨立執行得太極端的人，過度收斂自己的情緒，害怕「表現出喜歡對方的行為」，會讓對方覺得，妳好像不喜歡、不需要他！這並不是獨立，而是「不需要他、也不需要談戀愛」的感覺罷了，那愛情就會離妳遠去，試著做到「剛剛好的獨立」吧！
 
＃戀愛辣雞湯

感情不順利，並不是因為妳很獨立，而是因為妳很無趣！
獨立才不是裝大方、壓抑情緒！妳需要的是做到：剛剛好的獨立。

▲獨立，不等於跟愛情誓不兩立！「葳老闆」周品均的30道戀愛辣雞湯。（圖／商周出版提供）

▲獨立，不等於跟愛情誓不兩立！「葳老闆」周品均的30道戀愛辣雞湯。（圖／商周出版提供）

★書名：獨立，不等於跟愛情誓不兩立！「葳老闆」周品均的30道戀愛辣雞湯
★作者：周品均
★出版社：商周出版
★出版日期：2022/12/08
★建議售價：新台幣400元

關鍵字：

愛情, 健康的戀愛, 感情, 剛剛好的獨立, 獨立

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