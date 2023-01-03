RICHARD MILLE獻驚喜　重新演繹陀飛輪錶創造「品牌新經典」

▲RICHARD MILLERM 17-02以藍色TZP陶瓷錶殼重新詮釋品牌經典的RM 17-01陀飛輪腕錶。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

RICHARD MILLE持續為收藏家帶來驚喜，靈活運用高科技材質和色彩組合，展現品牌與時俱進的美學，創造「品牌新經典」，巧妙詮釋兩款經典傑作，推出RM 17-02陀飛輪腕錶和RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶。在發表

RM 33-02超薄自動上鍊腕錶時，品牌技術總監Julien Boillat曾說：「我們相信，延續經典腕錶系列的設計與創造一個系列最初的錶款一樣，本質上與邏輯上都需要傾注一樣的心力與關注。」

▲RM 17-02陀飛輪腕錶以白色ATZ陶瓷打造，限量30只。

RM 17-02陀飛輪腕錶

重新詮釋經典的RM 17-01陀飛輪腕錶，RICHARD MILLE選擇以孔隙率低，以抗刮痕、抗衝擊、耐磨損和顏色穩定著稱的藍色TZP陶瓷或白色ATZ陶瓷打造錶圈和底蓋，此複雜的錶殼弧度與曲線需要經過長時間的精密加工和以鑽石刀具打磨才能達到完美線條，中層錶殼則為5N紅金材質，兩款各限量30只。

透明底蓋設計則讓RM17-02手動上鍊超薄陀飛輪機芯一覽無遺，機芯厚度僅4.65mm，其搭載的扭矩限制錶冠以特殊的齒輪阻斷機制，能避免機芯因過度上鍊而對主發條和上鍊系統造成的壓力及損壞，內外均展現RICHARD MILLE對工藝的講究。

▲RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶的錶圈由Carbon TPT®碳纖維和綠色Quartz TPT®石英纖維互相嵌合，中層錶殼以五級鈦合金製成並嵌入Carbon TPT®碳纖維錶柱，限量50只。

RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶

Aerodyne意為比空氣重，需以引擎驅動的飛行物，例如飛機、火箭等，RICHARD MILLE以此為靈感創作RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶，重新演繹經典的RM 21-01 Aerodyne陀飛輪腕錶。由於概念源自航空、航太領域，因此選用的材質與其息息相關，最佳體現正是融合Carbon TPT®碳纖維芯材的HAYNES® 214®合金蜂巢狀底板，因為Carbon TPT®碳纖維原本被應用在F1賽車、飛機機身上，耐高溫、抗氧化的鎳鉻鋁鐵合金HAYNES® 214®常用於燃氣輪機部件如引擎、渦輪中，而蜂巢狀經NASA研究為最為穩定的結構，應用於超音速飛機的機翼，品牌將這些高科技元素結合，成功研發出具備理想的剛性、較低的熱膨脹係數和突出的抗扭強度的機芯底板，也呼應航空與速度的設計理念。

RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶複雜的錶殼結構，也彰顯品牌追求完美的精神，整體由三種不同材質構成，分別為Carbon TPT®碳纖維與綠色Quartz TPT®石英纖維互相嵌合的錶圈，以及五級鈦合金製成並嵌入Carbon TPT®碳纖維錶柱的中層錶殼。搭載RM21-02手動上鍊陀飛輪機芯，具時、分顯示與功能選擇器、動力儲存和扭矩指示器，限量50只。

▲RM 33-02超薄自動上鍊腕錶限量140只。

RM 33-02超薄自動上鍊腕錶

RM 33-02超薄自動上鍊腕錶為RICHARD MILLE首款採用Carbon TPT®碳纖維打造的圓形自動上鍊腕錶，旨在重新演繹品牌的第一款超薄圓形腕錶RM 033腕錶。令人驚嘆的纖薄設計歸功於RMXP1鏤空機芯的偏心設計和鉑金微型自動盤，讓機芯的厚度僅有2.60mm，完美貼合手腕，大幅提升佩戴的舒適性。

外型設計也相當精緻，RICHARD MILLE利用各種手工修飾賦予機芯深邃立體架構，巧妙玩味光影效果。而錶殼在原本圓形錶殼的基礎上重新設計，錶殼邊緣和錶帶的凹凸的獨特設計顯得摩登，搭配超大5N紅金數字時標更營造氣息，展現優雅運動風格。