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Standard Products熱銷單品TOP 5　139元起升級居家好簡單

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▲Standard Products熱銷單品。（圖／業者提供）

▲Standard Products台灣首店在台南南紡購物中心開幕了喔。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

去年風靡日本、被網友號稱平價版MUJI無印良品的Standard Products，台灣首店近期在台南南紡購物中心開幕，吸引許多慕名已久的消費者去朝聖，其品牌商品以簡約、文青感設計為主打，售價則主要以99元、139元為主，包括收納、餐具、沐浴用品、文具等各式生活用品通通有，官方也公布在日本熱賣的TOP 5產品，內行的就買這幾樣！

▲Standard Products熱銷單品。（圖／業者提供）

岐阜縣關市產菜刀
產地擁有八百年製刀歷史，菜刀重量輕巧、木柄好握、刀刃利，使用起來相當順手。在日本銷售好評不斷，甚至偶而出現斷貨，想好好在家煮餐療癒的民眾很適合入手。 

▲Standard Products熱銷單品。（圖／業者提供）

愛媛縣今治毛巾
擁有今治毛巾工業協會認證標籤，價格從139元起，比起目前市面上的今治產品入手價更親民，採用T2酸性酵素法，維持原料棉花的柔軟與吸水特性，親膚的特色用起來真的超舒適。

▲Standard Products熱銷單品。（圖／業者提供）

新潟縣燕市餐具
每支都出自經驗豐富的工匠之手，細節精緻且手柄處特以霧面設計，不但使用上不易沾附指紋，也能讓質感更加提升。

▲Standard Products熱銷單品。（圖／業者提供）

可相互搭配的食器
規格一致性、底部平面設計的食器，適用於盛裝各式料理。等比放大的直徑，讓大小盤堆疊時，連收納起來都很美觀，而且更不占空間，餐具控不用擔心沒地方放啦！

▲Standard Products熱銷單品。（圖／業者提供）

東京製鉛筆
其為日本東京擁有百年歷史老字號製造商製作，筆觸滑順且筆芯不易斷裂，在畫家與兒童繪畫的使用者族群中擁有高人氣，值得一試。

▲Standard Products熱銷單品。（圖／業者提供）

關鍵字：

Standard Products, 南紡, 台南, 大創, 日本熱銷, 熱銷

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