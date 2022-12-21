范冰冰換「2套露肩禮服」美神降臨！　雪白肌膚+紅唇氣場炸裂

▲范冰冰。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星范冰冰近日在日本出席活動，許久未高調亮相的她，一連換上多套奢華造型，詮釋露出肩頸曲線的禮服，在霸氣與性感之間取得完美平衡，畫面一釋出就引發網友熱議：「顏值天花板」、「她才是艷壓」。

▲范冰冰換上了印度設計師品牌Gaurav Gupta Couture 2022春夏系列訂製禮服 。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）

范冰冰先換上了印度設計師品牌Gaurav Gupta Couture 2022春夏系列訂製禮服，神秘的金線貫穿整體為一大亮點，霸氣勾勒裙身帶來奢華視覺享受，結合不規則花瓣狀領口，修飾肩頸線條達到完美比例，使整套禮服多了一絲性感氛圍。在范冰冰雪白肌膚演繹之下，似乎為她量身打造一般，加上招牌紅唇，從頭到腳都充滿女星氣場。

▲范冰冰第二套禮服是Jean Louis Sabaji。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）

另一套禮服同樣採用了華麗露肩設計，來自品牌Jean Louis Sabaji，強烈的黑白色調產生簡潔碰撞，以立領式剪裁從肩頸包裹到胸前，小露香肩與下方的開衩元素形成不對稱呼應，同樣讓人眼前一亮。