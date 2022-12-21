85度C新春麻將蛋糕、cama café「日富一日」禮盒旺財運

記者蔡惠如／綜合報導

2023年春節將於一月下旬到來，連鎖咖啡85度C與cama café的新春禮盒也陸續登場，85度C今年推出12款春節伴手禮，挟全台450門市通路優勢開賣，今年特別推出麻將蛋糕，讓民眾能在春節一路發，而cama café也不約而同的推出「日富一日」春節禮盒，吉祥寓意讓收禮的人嘴角飛揚。

▲85度C推出春節伴手禮，12款吃好吃滿。（圖／業者提供）

85度C今年推出12款禮盒伴手禮，囊括旗下多款人氣甜點零食，包括濃稠滑順的焦糖奶油夾心餅、酥脆香濃的愛餡蛋捲、法式經典瑪德蓮，和春節必備的旺來鳳梨酥和鳳凰酥，售價168元起，且挟通路優勢，民眾除了全台450間門市，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取都很方便，即便沒見到面，也能傳遞送禮心意。

業者表示，今年禮盒多樣化共12款選擇性高，定價區間鎖在168元至530元之間。在物價通膨飆漲期間，以「統一採購原物料」和「包材共用」等策略，減少包材損耗與穩定價格，像往年熱銷象徵好運旺來諧音的經典鳳梨酥禮盒，今年首創內容物自由組裝，提供多種口味包括鳳凰酥、蔓越莓酥等都能自由搭配，讓消費者依照預算、口味喜好自由選購。





而觀察到不少民眾走春拜年會選擇蛋糕，今年特別推出麻將蛋糕，售價250元討喜且好入手，另在明年1／12也將推「福兔迎春」年節蛋糕，以芒果百香凍加入百香果果泥，搭配瑪斯卡邦乳酪製作的提拉慕斯，是大人小孩都愛的口味，6吋售價520元。

cama café則推出「日富一日咖啡禮盒」，盒內每一包咖啡都有祝福寓意，讓收禮者「日富一日、日進豆金」內含12包柚香龍眼蜜風味濾掛咖啡、以及12包焦糖堅果風味浸泡咖啡。柚香龍眼蜜風味咖啡可明顯品嚐到咖啡帶有龍眼蜜的甜感，淡雅的香氣則有白柚、香草與杏仁、可可尾韻。

焦糖堅果風味咖啡有濃厚的堅果與巧克力香氣，焦糖甜感與烤杏仁、烤麥芽尾韻，盒內附上價值近200元的「財富自由券」，可於cama café門市折價使用，售價1,080元，限定價668元售完為止。