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《慾望城市》SJP X FENDI專屬法棍包來了！　漸層色亮片、收納盒藏經典台詞

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▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲女星 Sarah Jessica Parker（莎拉潔西卡帕克）。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

還記得女星 Sarah Jessica Parker（莎拉潔西卡帕克）在影集《慾望都市》中說：「它不是一款包，它可是 Baguette！」從此，FENDI Baguette 便在流行時尚文化中奠定神級地位。今年（2022年）正是Baguette誕生25周年，品牌揭曉「Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列」，量身打造出特殊漸層色彩圖案，還在盒身加入Sarah簽名，時尚迷不可錯過！

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲分別為紫色、芥末綠色、綠松石藍色、嫩粉色。（圖／品牌提供）

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲採用「 Tie-Dye 」亮片刺繡技術，以手工為包身上特定部位的刺繡亮片染上不同顏色。（圖／品牌提供）

Sarah Jessica Parker 此次與 FENDI 配飾和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 合作，打造擁有Sarah個人獨特風格的包款，四款通體繡上漸層色亮片的獨特 Baguette，分別為紫色、芥末綠色、嫩粉色及柔和的綠松石藍色，可說是往年少有的高辨識度款式。採用「 Tie-Dye 」亮片刺繡技術，以手工為包身上特定部位的刺繡亮片染上不同顏色，所以每只包皆不同，呈現獨一無二的特殊漸層色彩圖案。

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲４款可互換的磁性 FF 字樣包扣。（圖／品牌提供）

此系列還創新搭配４款可互換的磁性 FF 字樣包扣，包含球面雕刻、大理石外觀等，可靈活彰顯使用者對於FF的態度。最後來到收納盒的部分，絕對滿足時尚迷的期待，不僅盒身外有 Sarah Jessica Parker 的簽名，盒身內還加上「It’s not a bag, it’s a Baguette」這句經典台詞，實在原汁原味。

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲盒身外有 Sarah Jessica Parker 的簽名。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Sarah Jessica Parker, FENDI, Baguette

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