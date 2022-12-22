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凱特摩絲一頭粉紅長髮出鏡時尚大片　完美重現23年前秀場造型　

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

90年代傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）繼BOTTEGA VENETA半裸椅子照後，近日又為Marc Jacobs拍攝最新系列包款的形象照，距離她出道已經過了33年，經歷各種風波之後，仍然屹立不搖，時至今日依然是大家心中的時尚偶像。

Marc Jacobs

在Marc Jacobs的形象照中，凱特摩絲將標誌性金髮換上搶眼的粉紅色，迷離渙散的眼神好似有魔力一般，穿著秋冬最新系列的印花洋裝，手上的黑色皮手套與秋冬新色的經典款水桶包「The Bucket」，形成強烈對比，絲襪配上超高跟的厚底瑪莉珍鞋，更是將她自身的叛逆氣質展現得淋漓盡致。

這組形象照不禁讓人想起凱特摩斯1999年在Versace春夏秀場的造型，一樣的粉色頭髮，時隔23年她依舊能完美駕馭，傳奇超模的特質在一頭粉紅髮下更加彰顯，雖然身高只有168cm，但在超級名模雲集的90年代，她還是能夠引領潮流，甚至開創病態美的「海洛因時尚」（Heroin Chic）。

Bottega Veneta

在Bottega Veneta 2023春夏秀場，凱特摩絲穿著創意總監所設計的襯衫走在由藝術家精心設計的伸展台上，看似是由法蘭絨所製成的襯衫，實際上是由品牌頂尖的皮革染色技術所完成，令人感到驚喜。

而首發形象照更是驚為天人，她近乎素顏、一絲不掛的坐在品牌與藝術家聯名的Come Stai?（你好嗎？）椅上，這些椅子就是秀場上來賓的座椅，而在邁阿密設計展中販售這些獨一無二的椅子，則作為創意總監把品牌向藝術與工藝靠攏的序曲。

▲凱特摩絲半裸出鏡，展示BOTTEGA VENETA色彩斑斕的座椅 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Kate Moss, Marc Jacobs, Versace, Bottega Veneta

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