600坪IKEA嘉義「全球首間店中店」創紀錄！　12／26登場4大特色搶先看

▲IKEA嘉義城市店為全球融入大潤發賣場的首間「店中店」。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁）



記者蔡惠如／嘉義報導

IKEA嘉義店即將在12／26正式開幕，今（12／21）也對外公開嘉義店為「全球首間店中店」型態，600坪的IKEA嘉義店位置就在「大潤發賣場內」，意思是在IKEA嘉義店內逛街，也可以順便買大潤發賣場內的生鮮超市，全部一站購足也太酷！此外針對嘉義店也推出獨家美食小點肉鬆芋泥球，4大亮點在開逛前就該先知道！

全台最小IKEA，能買的東西卻更多

IKEA嘉義店賣場面積為600坪，因為是城市店，所以主力產品落在家具家飾，以及其他生活小物等，但因為是大潤發賣場的店中店，所以除了IKEA東西可以買之外，還能順便逛大潤發賣場，所以IKEA、大潤發產品全部都能一併買，雖然面積只有600坪，但可以買到的東西跟其他IKEA專門店相比，反而更多元了。

大家具也可買

雖然IKEA嘉義僅有600坪，但也延續之前快閃店的服務，就是在店內提供大家具的線上下單，所以即便店內沒有展示，只要線上購物有的產品，通通都可以買得到，店內動線設計採用「居家空間分區」，也能讓消費者體驗「類沈浸式」的購物氛圍，且相關商品也能在同一個區域內買齊，此外也提供提貨服務，超級方便。

獨家肉鬆芋泥堡，全台只有這裡吃得到

IKEA為強化在地嘉義特色，也引進當地居住風格，在展間中融入嘉義建築特色，包括磨石子地板、花磚牆面等等，更有接地氣的感覺，雖然因為店中店設計無法進駐瑞典餐廳，但美食小站也有現身駐點，獨家祭出「肉鬆芋泥堡」限定新品，全台只有這裡吃得到！

全球首間店中店，未來彈性更大更方便

IKEA嘉義是其品牌首間「店中店」，跟別間IKEA賣場最大不同就是跟大潤發結帳櫃檯一起結帳，此外也能一起購買大潤發的產品，而IKEA所提供的365天退換貨服務，也由大潤發服務櫃檯提供，所以購買型態比其他店更特別，說不定日後有可能會出現每個城市都有一間「店中店」喔！