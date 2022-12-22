fb ig video ETtoday search mobile

馬汀鞋「歲末特賣」經典8孔靴下殺2500元！　聯名款打66折迎新年

>

記者鮑璿安／台北報導

2022年尾聲，英國經典鞋履品牌Dr. Martens祭出「歲末特賣」優惠，提供限量20雙的排隊商品「1460八孔馬汀靴」從原價NT$6,480降至NT$2,500，另外也有多雙特價鞋款，一年一度的優惠要把握。此外，《ET FASHION》同場加映更多近期話題單品一次看，從頭到腳買起來！

▲▼ Dr. Martens祭出歲末特賣優惠、單品綜合。（圖／品牌提供）

▲ Dr. Martens祭出歲末特賣優惠。（圖／品牌提供）

Dr. Martens歲末特賣將於2022年12月23日2023年1月3日，於3間指定門市忠孝旗艦店、西門概念店、台中概念店展開， 全館商品滿1千元折1百元，以此類推。而12月31日當天現場前20名，正價鞋款現抵NT$2,022；1月1日當日現場前20名，指定特價鞋款為NT$2,023，陪伴民眾歡慶新年到來。

▲▼ Dr. Martens祭出歲末特賣優惠、單品綜合。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens 櫻桃紅&綠色馬汀節慶價限量20雙，1461三孔、1460八孔馬汀NT$2,500。（圖／品牌提供）

此外，也針對為經典款 1461三孔、1460八孔馬汀帶來下殺優惠，像是限量20雙的經典8孔馬汀靴直接從原價NT$6,480來到NT$2,500，相當於現省近4千元。當然，其餘特價商品包括厚底3孔馬汀鞋下殺到NT$3,800，亮皮5孔馬汀靴特價NT$3,500，另也有與塗鴉鬼才Basquiat傳奇畫作的聯名系列，下殺66折優惠。

同場加映更多話題單品

▲▼ Dr. Martens祭出歲末特賣優惠、單品綜合。（圖／品牌提供）

▲全新「New Era X 咒術迴戰」聯名系列。（圖／品牌提供）

全新「New Era X 咒術迴戰」聯名系列，推出８款New Era經典帽型，以立體刺繡金色外框質感呈現「咒術迴戰」字樣，以及2款「詛咒之王」兩面宿儺主題帽款，分別為寄生虎杖悠仁的兩面宿儺的形象帽款，以正面及帽檐的立體刺繡呈現兩面宿儺紋身印記，多個經典元素逼真再現。

▲▼ Dr. Martens祭出歲末特賣優惠、單品綜合。（圖／品牌提供）

▲全新 PUMA MB.02 SLIME 綠色怪物聯名籃球鞋，12月24日上午11點準時開賣。（圖／品牌提供）

PUMA 攜手 NBA 人氣球星 LaMelo Ball 所共同推出的第二代簽名籃球鞋款 MB.02 具有話題，全新 PUMA MB.02 SLIME 綠色怪物聯名籃球鞋，設計概念則延續首代的「Not From Here」太空意象，使用吸睛大膽螢光綠黏稠液傾瀉而下覆蓋鞋面，鞋尖及彎刀處皆加入滴水圖樣，鞋側加入 LaMelo 腳踝上的火箭發射刺青，使用深淺綠色膠條勾勒出從鞋頭延伸至鞋跟的噴射火焰，將於12月24日上午11點準時開賣。

關鍵字：

鞋履, Dr. Martens, 馬汀, 特賣, 歲末, 折扣, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

毛衣不一定禦寒！日實測：羽絨大衣內搭「薄上衣」最暖和

毛衣不一定禦寒！日實測：羽絨大衣內搭「薄上衣」最暖和

「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像

「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團 600坪IKEA嘉義「全球首間店中店」創紀錄！　12／26登場4大特色搶先看 營養師曝香蕉對身體好處多，「青香蕉」營養價值最高 劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極 薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到 下巴反覆冒痘好不了？小心常被忽略的4原因　用錯牙膏也中鏢 專家傳授「染後持色3秘訣」，謹記先燙後染、染後一周是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面