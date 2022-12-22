馬汀鞋「歲末特賣」經典8孔靴下殺2500元！　聯名款打66折迎新年

記者鮑璿安／台北報導

2022年尾聲，英國經典鞋履品牌Dr. Martens祭出「歲末特賣」優惠，提供限量20雙的排隊商品「1460八孔馬汀靴」從原價NT$6,480降至NT$2,500，另外也有多雙特價鞋款，一年一度的優惠要把握。此外，《ET FASHION》同場加映更多近期話題單品一次看，從頭到腳買起來！





▲ Dr. Martens祭出歲末特賣優惠。（圖／品牌提供）

Dr. Martens歲末特賣將於2022年12月23日2023年1月3日，於3間指定門市忠孝旗艦店、西門概念店、台中概念店展開， 全館商品滿1千元折1百元，以此類推。而12月31日當天現場前20名，正價鞋款現抵NT$2,022；1月1日當日現場前20名，指定特價鞋款為NT$2,023，陪伴民眾歡慶新年到來。

▲Dr. Martens 櫻桃紅&綠色馬汀節慶價限量20雙，1461三孔、1460八孔馬汀NT$2,500。（圖／品牌提供）



此外，也針對為經典款 1461三孔、1460八孔馬汀帶來下殺優惠，像是限量20雙的經典8孔馬汀靴直接從原價NT$6,480來到NT$2,500，相當於現省近4千元。當然，其餘特價商品包括厚底3孔馬汀鞋下殺到NT$3,800，亮皮5孔馬汀靴特價NT$3,500，另也有與塗鴉鬼才Basquiat傳奇畫作的聯名系列，下殺66折優惠。

同場加映更多話題單品

▲全新「New Era X 咒術迴戰」聯名系列。（圖／品牌提供）

全新「New Era X 咒術迴戰」聯名系列，推出８款New Era經典帽型，以立體刺繡金色外框質感呈現「咒術迴戰」字樣，以及2款「詛咒之王」兩面宿儺主題帽款，分別為寄生虎杖悠仁的兩面宿儺的形象帽款，以正面及帽檐的立體刺繡呈現兩面宿儺紋身印記，多個經典元素逼真再現。

▲全新 PUMA MB.02 SLIME 綠色怪物聯名籃球鞋，12月24日上午11點準時開賣。（圖／品牌提供）

PUMA 攜手 NBA 人氣球星 LaMelo Ball 所共同推出的第二代簽名籃球鞋款 MB.02 具有話題，全新 PUMA MB.02 SLIME 綠色怪物聯名籃球鞋，設計概念則延續首代的「Not From Here」太空意象，使用吸睛大膽螢光綠黏稠液傾瀉而下覆蓋鞋面，鞋尖及彎刀處皆加入滴水圖樣，鞋側加入 LaMelo 腳踝上的火箭發射刺青，使用深淺綠色膠條勾勒出從鞋頭延伸至鞋跟的噴射火焰，將於12月24日上午11點準時開賣。