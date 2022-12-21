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小賈斯汀IG發文怒斥H＆M侵權　狠批「未經同意」：那是垃圾、不要買！

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記者王則絲／外電報導

以明星的肖像圖片作為服裝的印花，並不是什麼新鮮的設計手法，且其所帶來的粉絲效益相當可觀，最近快時尚品牌H&M推出小賈斯汀（Justin Bieber）的特別系列，將他的個人頭像印製於帽T、衛衣、托特袋⋯⋯等單品上，看似是個正常的聯名合作，但小賈斯汀急忙於IG上公開指出：「我沒有同意H&M上架的任何一個產品系列。」、「那是垃圾。」怒斥H&M侵犯他的權益，引起網上一陣紛亂。

▲小賈斯汀、H&M 。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀為潮流界的指標名人，在IG上擁有2.7億粉絲，只要是被他穿過的單品都會成為搶手貨，這股帶貨力更讓他創立了個人品牌Drew house，在全球獲得眾多名人與粉絲們的喜愛。（圖／翻攝自IG@justinbieber）

▲小賈斯汀、H&M 。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀、H&M 。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀於IG上發文怒斥H&M沒有取得他的同意。（圖／翻攝自IG@justinbieber）

小賈斯汀的魅力吸引許多品牌注意，先前就曾不只一次與H&M合作，不過這回H&M新推出的「小賈斯汀系列」，卻被小賈本人爆出「根本沒經過同意」。H&M新推出「小賈斯汀系列」包括了帽T、衛衣、短T、手機殼、袋子⋯⋯等多款單品與配件，上頭印刷了小賈斯汀的帥氣肖像圖案，以及歌曲的歌詞。

▲小賈斯汀、H&M 。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀、H&M 。（圖／翻攝自IG）

▲H&M推出新的小賈斯汀系列，現已下架處理。（圖／翻攝H&M）

乍看之下，還以為雙方又驚喜釋出新聯名，但其實不然，小賈斯汀親自在IG發出聲明，表示「我沒有同意H&M上架的任何一個產品系列，全部都沒有我的同意與批准，如果我是你，我絕不會買。」、「H&M上架關於我的系列都是垃圾，我沒有同意、不要買。」語氣相當嚴厲憤怒，斥責H&M侵害了他的權益，不過根據CNN報導，H&M做出回應反駁：「與其他所有獲得允許的產品及合作夥伴一樣，我們也遵循著同樣的批准規範進行這次系列。」而後小賈斯汀沒有再進一步動作，H&M官網上則把此「小賈斯汀系列」先行移除了。

關鍵字：

小賈斯汀, 小賈, Justin Bieber, H&M, HM

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