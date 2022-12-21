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凱特王妃種樹綠色系造型應景　當聖誕裝也毫無違和感

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▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃參加植樹活動，以英國品牌Holland Cooper格紋大衣搭配Gianvito Rossi深藍色麂皮長靴亮相。（圖／翻攝queensgreencanopy IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國今年因紀念女王伊莉莎白二世登基70周年白金禧，發起「女王的綠色樹冠」（The Queen's Green Canopy）植樹活動，鼓勵民眾種下樹苗，並計畫保護70座林地，女王今年9月8日辭世後，王室依然延續這份愛與傳承，由凱特王妃接下任務，近日在西敏寺旁種下一株櫻桃樹，她一席森林綠色針織裙裝搭配藍綠格紋外套，不僅呼應植樹主題，也是理想的聖誕節穿搭造型。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃在西敏寺旁種下櫻桃樹。（圖／翻攝queensgreencanopy IG）

凱特王妃所穿的藍綠色格紋雙排金扣羊毛大衣，出自英國品牌Holland Cooper的設計，品牌特別強調從布料製成到剪裁、製作，全是英格蘭製，價格約28,000元，去年11月時她也曾在公開活動穿此大衣亮相，這回內搭高領綠色毛衣與針織群，以及她的義大利精品鞋愛牌Gianvito Rossi深藍色麂皮長靴，既保暖又時尚。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃格紋大衣內搭森林綠高領毛衣與針織裙。（圖／翻攝queensgreencanopy IG）

藍綠色穿搭巧妙呼應植樹主題，也是聖誕節裝扮的完美示範，凱特王妃更喜氣的聖誕造型則出現在錄製聖誕夜播出的節目中，她換上英國品牌Needle & Thread紅色亮片洋裝，肩膀與袖子採蕾絲透膚設計，華麗優雅。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃錄製平安夜節目時，穿著喜氣洋洋的Needle & Thread紅色亮片洋裝。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

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凱特王妃

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