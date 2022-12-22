仙女必收4雙精品鞋款　Chloé蕾絲鞋超萌、Simone Rocha就是浪漫本體

實習記者黃麗頻／綜合報導

日前在網上造成轟動的NIKE非官方經典鞋款，鋪上蕾絲花邊及半透明的設計，美得以為NIKE與Simone Rocha攜手來趟浪漫之旅呢！這些鞋款並沒有量產販售，不免讓人覺得可惜，不過，以下4雙精品鞋款，同樣富有浪漫氣息，仙氣十足絕對必收。

＃Chloé Lauren Sneaker

在2022渡假系列亮相的蕾絲小白鞋，揉和溫柔的奶油白及鏤空蕾絲，一舉打造最浪漫唯美的運動鞋，標誌性的波浪花邊與該系列的浪漫DNA相呼應，鞋後則印上大大的品牌LOGO，在柔美氛圍中多點帥氣感，仙氣十足，絕對是少女必收款！

▲Chloé Lauren Sneaker，US$653（約NT$20,000）。（圖／翻攝自Chloé官網）

＃Simone Rocha Low Trek Ballerina

以浪漫與暗黑交織出品牌核心，Simone Rocha的單品總是充滿著少女氛圍，讓人愛不釋手，這款鞋結合芭蕾舞鞋與運動鞋，配以珍珠和水晶裝飾的綁帶，使鞋款更加迷人，在夢幻與帥氣中取得平衡，與Simone Rocha名言：「生命中的所有事物都具一體兩面。」不謀而合。

▲Simone Rocha Low Trek Ballerina，US$995（約NT$31,000）。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

＃Roger Vivier Viv' Skate Strass Buckle Sneakers

法國經典品牌Roger Vivier的方釦是許多女生的夢幻逸品，而這雙Viv' Skate運動鞋，以透明PVC材質製成，側邊點綴閃鑽飾扣，打造出最浪漫及舒適的鞋款，更希望能透過這雙鞋，讓當代女性在穿著的每個時刻都能輕鬆自在。

▲Roger Vivier Viv' Skate Sneakers，HK$11,800（約NT$46,500）。（圖／翻攝自Roger Vivier官網）

＃JIMMY CHOO Cosmos/F

還記得電影《穿著PRADA的惡魔》裡頭那句：「從你穿上JIMMY CHOO的那刻，你就出賣了你的靈魂。」JIMMY CHOO的鞋款就是這樣的致命存在。這款皮革運動鞋，靈感來自品牌標誌性的綁帶涼鞋，外型採用籠形結構充滿活力，以高達4000顆的水晶綴飾，讓整雙鞋大膽前衛、閃耀奪目。

▲JIMMY CHOO Cosmos/F，€1,525（約NT$49,700）。（圖／翻攝自JIMMY CHOO官網）

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