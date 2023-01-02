三款小眾美包人氣不輸精品！夢幻珍珠包、玻璃包一拎就是全場焦點

實習記者蔡孟廷／綜合報導

包袋是一個品牌的靈魂，一個令人印象深刻的包款說不定就可以救活一個品牌，今天《ET FASHION》找了三款獨特的包包，人氣不輸精品，Simone Rocha進駐台灣把可愛珍珠包帶來、歐美網紅人手一顆的Coperni玻璃包，還有無Logo卻靠品質取勝的Elleme，年初買一顆美包，讓你過年走春穿搭比別人更時髦。

Simone Rocha

珍珠包是Simone Rocha的核心之一，用品牌獨特的工藝模仿真實珍珠自帶的光澤，卻採用堅硬的塑膠材質，浪漫而溫柔的展現女性的堅強、勇敢，而且還有附帶一條由小而大排列的珍珠背帶，跟一條縫滿品牌標誌性花朵排列的珍珠手提帶，盡顯奢華與貴氣，更有多種搭配方式。

Coperni

在2023春夏秀場，以超級名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）身上一襲噴漆洋裝搏得滿堂彩的小眾品牌Coperni，在此之前就靠著「玻璃」Swipe Bag在時尚圈打出知名度，知名饒舌歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）在2022年的葛萊美獎上也背著品牌的玻璃包，雖然裝不了東西，但用來「裝」漂亮再適合不過了。

▲Kylie Jenner演繹惡魔角Swipe Bag。（圖 / 翻攝IG@kyliejenner)



Elleme

來自法國的Elleme則是利用細膩的皮革、優良的做工吸引到了一眾粉絲，低調而無Logo的設計卻讓人印象深刻，不以浮誇取勝，而是以標誌性的包型、豐富多樣的配色、不同材質的組合，讓人在琳瑯滿目的包包中一定能找到自己的命定包，而這款抓皺的「Vague Bag」就深得時尚迷的心，更是天后碧昂絲（Beyoncé）的心頭好。