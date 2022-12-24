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43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

湯唯憑藉電影《分手的決心》在2022年第43屆南韓青龍電影獎獲頒最佳女主角獎項，成為史上第一位非韓國人的青龍影后！今年43歲的湯唯，每每登上紅毯總以絕佳自然狀態讓人讚賞，不過份賣弄也不刻意遮掩，服裝造型時而溫婉時而俏皮，珠寶腕錶的點綴也同樣傾向簡約大方的風格。

如她在青龍獎紅毯以一襲Chanel銀色禮服現身，簡單搭配品牌的山茶花珠寶，展現知性高雅的樣貌；或是於2022法國坎城影展《分手的決心》放映活動，挑選印花洋裝呼應夏日節慶氣氛，搭配伯爵錶Polo系列腕錶和Possession系列藍寶石戒指，低調之中更顯獨特，以下就來盤點湯唯近年於各大紅毯上的造型細節，看看你最愛哪個面向的她？

湯唯紅毯造型

珠寶腕錶細節01

湯唯出席2022年11月25日在韓國首爾KBS舉行的第43屆青龍電影獎。

珠寶腕錶細節02

湯唯以一席長袖低胸禮服搭配串珠短項鍊，出席《分手的決心》在2022年5月23日於第75屆坎城電影節期間紅毯。

珠寶腕錶細節03

同樣是第75屆坎城電影節期間，湯唯現身《分手的決心》記者會。

珠寶腕錶細節04

2015年1月8日在好萊塢TCL中國劇院舉行的《Blackhat》電影首映，湯唯身著粉黃長禮服小露側邊腰身，搭配呼應禮服顏色的黃鑽耳環。

珠寶腕錶細節05

2011年5月14日在法國舉行的第64屆坎城電影節《武俠》記者攝影會。頸間黑白對比撞色的珠寶項鍊呼應身上禮服色系。

珠寶腕錶細節06

湯唯與導演李安一同出席2007年8月30日第64屆義大利威尼斯電影節的《色，戒》首映會。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 湯唯, 紅毯, 珠寶

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