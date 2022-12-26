2022十大話題精品包！BV卡帶包持續紅、第一名Chanel 22最難買

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呼叫各位包奴，2022十大話題精品包從Chanel、Balenciaga到小眾品牌Coperni皆有人人瘋搶之包款，你又最想要當中哪一顆包包呢？

2022之於時尚圈來說是個精彩又富足的一年，不僅時裝周恢復以往的熱絡，各大精品亦卯足全力，透過創意設計與精湛工藝餵飽各位時尚迷。以下帶你一同回顧2022十顆討論度、搶購程度最高的精品包，你已經擁有或是還沒買到的包是哪些？

2022十大話題精品包

第10名、Longchamp Roseau

堪稱是韓劇出鏡率最高的精品包，Longchamp Roseau系列最為人熟知的設計就是作為扣飾的竹節鈕！靈感來自冬季大衣的牛角扣，相中其一手操作的便利性，特別適合繁忙的都會女性日常。





第9名、Coach Bandit

Bandit中文釋義為土匪的意思，長方規矩的Coach Bandit正如其名，以精簡俐落的外型、土匪式地擄獲人心。





第8名、Coperni Swipe Bag蛋殼包

Coperni 2023春夏大秀成功地在眾人心中落下深刻印象，亦讓品牌知名度躍升本年度獨立設計師之最。而Coperni最為人熟知的包款，從iPhone滑開鍵延伸而來的Swipe Bag，因為輪廓和光亮的皮革又被稱之為蛋殼包，看似簡單卻又前衛的設計顛覆你我對於包包應有的樣子。

第7名、Bottega Veneta Cassette

Bottega Veneta卡帶包在前任總監Daniel Lee的催生下，把品牌原本的小格編織放大，率性又有個性為品牌注入一股新穎的年輕活力，從2018年左右推出到現在依舊暢銷。變奏版包含Padded Cassette枕頭包，以及現任創意總監Matthieu Blazy更加入褶皺細節，貫徹Bottega Veneta引以為豪的工藝美學。

第6名、Fendi Baguette

除了Fendi大舉為Baguette 25週年所推出的四大聯名，時髦復古韻味的法棍包其實在二手精品市場一直是詢問度頗高的包款，尤其近年腋下包回歸流行，有誰比Baguette更具代表性呢？





第5名、Dior Lady D Joy

經典變奏有趣之處，在於它承襲了品牌的精髓同時又有現代個性，Dior的Lady D Joy便是如此的存在，既有黛妃包的優雅卻不那麼拘謹，在搭配上有更多的風格可能。





第4名、Saint Laurent Icare Shopping Bag

2022年大包有些許復甦的跡象，相信到明年會是大包的天下！而本年度大包一大爆款就是Rosè早在五月搶先背上的Icare Shopping Bag，包包側邊藏有容量收縮小玄機，往內拗呈現出梯形輪廓、外拉又是另一種造型，超大容量絕對裝得下你的全世界。





第3名、Gucci Horsebit 1955

馬具製作起家的Gucci，馬銜鍊一直以來都是品牌很重要的一項設計元素，Horesebit 1955家族系列從錢包、WOC、肩背包…到現在還有手提包的新樣式誕生！

第2名、Balenciaga Le Cagole

季季站穩Lyst話題前段班的Balenciaga，可頌包Le Cagole也在2022 Q2之際成為熱搜單品第四。有別於其他精品包，Le Cagole高調又頗具記憶點，個性鉚釘加上皺摺皮革為穿搭帶來十足的造型感。





第1名、Chanel 22

Chanel 22包難買程度，大概就是從年初到櫃上問到年末都還等不到貨！經典菱格紋車縫線與皮穿鏈帶，佐以簍空雙C小吊牌。而在2023春夏大秀上Chanel還亮相了新的迷你22包，勢必又會成為另一波搶購潮。

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