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2023年「訂婚戒指」5大趨勢！浪漫珠寶密語、永恆鑽戒滿足日常佩戴

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著新的一年展開，了解來年訂婚戒指趨勢，絕對是一眾珠寶商當下的首要任務，因為準新人們已開始想像或期待，那個在打開的那一刻就立刻改變兩人未來生活，裝載著訂婚戒指的夢幻珠寶盒。所以，《美麗佳人》這回採訪了幾位珠寶設計師、珠寶商，邀請他們分享見解與觀察，預視將在2023年主宰訂婚戒指世界的5大趨勢。

訂婚戒指趨勢

01：經典車工or花式車工

簡約的單鑽戒指正在捲土重來！S-kin Studio分享道：橢圓形和祖母綠切工的寶石越來越受歡迎，然而還是有許多新婚夫婦選擇圓形切工單鑽戒指，因為它是如此經典的永恆！有趣的是，Larsen Jewellery營運經理Kate Reid說，另一項備受注目的新設計趨勢為馬眼形切割的鑽石，其切工輪廓長而淺，這意味著與同等價格的圓形鑽石相比，新人會得到一顆在視覺上看起來更大的鑽石，且更具個人特色魅力。

02：永恆戒指（Eternity bands）

樣式為一整圈鑽石／寶石組成的永恆戒指，也越來越受到新人們的歡迎，根據珠寶商Sarah & Sebastian的觀察，更多客戶選擇永恆鑽石戒指取代傳統單顆鑽石戒指作為訂婚戒指，最受歡迎的是採用梨形或橢圓形等花式切割鑽石的永恆婚戒。Mejuri品牌首席創意總監Justine Lançon補充：這是一個更現代的經典選擇！永恆戒指更有日常佩戴的意味，可以與任何單品疊戴，並帶來完美的光彩。

03：大膽獨特的設計

如果你想要充滿個性，同時又兼具傳承價值的別緻作品，那麼組合各類的寶石、形狀和顏色的不對稱設計，或鑲有兩顆主石的Toi et Moi戒指就更為適合。尤其，Toi et Moi設計極具法式風情，新人們或許可以各自選擇最愛的寶石色彩與形狀輪廓，將其組合在一起有著來自不同背景兩人結合的象徵，多麼浪漫！

04：可持續發展的珠寶／寶石

可持續性是越來越被重視的生活方式，因此在設計上既能經得起時間考驗，材質上又能減少對環境影響的戒指（有時候也不見得必備大克拉數主石），不論是實驗室培育鑽石、古董戒指、合乎道德方式採購之材料和寶石，已成為許多人購買的決定性因素。

05：個性化裝飾

戒環外側或內側透過鐫刻或雕刻，將兩人之間的隱藏信息和符號融入設計，為原本的戒指增添美麗而微妙的細節，同時也更有獨特個性。將選定的圖案或一句話或名字縮寫被融入戒指中，這樣的方式在歐洲維多利亞時代和新古典主義時代很流行。另外，戒指上鑲嵌的每顆寶石的第一個字母可拼出一個別具意義的詞語，如鑽石（Diamond）、祖母綠（Emerald）、紫水晶（Amethyst）、紅寶石（Ruby）、藍寶石（Sapphire）、黃玉（Topaz） ，拼出了最親愛的Dearest—Acrostic Jewellery也重回市場。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 訂婚, 戒指, 婚戒, 鑽戒, 珠寶, 古董

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