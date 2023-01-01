春節必備紅色系「開運包」　CHANEL CF經典保值、BY FAR辣妹款萬元有找

實習記者黃麗頻／綜合報導

農曆春節將至，想必大家開始在物色任何紅色的單品，希望在新的一年能藉此喜氣洋洋，而一顆紅色的包包絕對是最好的選擇，除了能顯現新年氛圍又不失氣質，以下精選5款喜氣系精品包，過年一起為造型加分！

＃CHANEL Mini Classic Flap

作為老佛爺入主Chanel推出的第一個包，CF在品牌中確立屹立不搖的地位，承襲2.55的經典雋永，CF更加年輕有活力，辨識度也提高不少，小羊皮的材質質感滿分；而這顆酒紅配色，搭配標誌性金色背鏈，上頭以「紅、粉、白」琉璃球點綴，讓整體看起來可愛又活潑！

▲CHANEL Mini Classic Flap，NT$152,000。（圖／翻攝自CHANEL官網）

＃SAINT LAURENT MANHATTAN 曼哈頓法棍包

法棍包是SAINT LAURENT少數沒有明顯Logo的經典系列，低調的外型帶出微微高級感，被譽為「內行人士才懂的時髦手袋」；當法棍包穿上紅色調性，多了一絲高貴氣息，更能為整體穿搭畫龍點睛，既優雅又帥氣，絕對是霸氣 BOSS必備包款！

▲SAINT LAURENT MANHATTAN 曼哈頓法棍包，NT$107,400。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網、小紅書@我是Ruby*）

＃Prada Cleo 拋光皮革迷你手袋

Cleo手袋結合古典與未來主義，重塑品牌的經典設計，注入新生命，傾斜結構勾勒出流暢的弧形線條，使手袋呈現出高雅魅力，標誌性的三角形LOGO更為造型錦上添花，猩紅色調加上Prada獨特的拋光皮革，締造出鮮明、大膽的氣勢。

▲Prada Cleo 拋光皮革迷你手袋，NT$82,000。（圖／翻攝自Prada官網）

＃Simone Rocha Medium Heart

Simone Rocha備受歡迎的「珍珠包」以全新愛心造型重新亮相！除了保有珍珠包的浪漫唯美特質，更添了一絲甜美氣息，浮誇的復古風格再搭上鮮紅色系，彷彿為「愛心」注入生機，加上佈滿珍珠的斜挎肩帶，只有「萌」一個字可以形容！

＃BY FAR Mini Rachel

來自保加利亞小眾品牌的BY FAR，融合復古及現代風格，以90年代懷舊風格作為品牌核心，這款Mini Rachel將品牌經典包款縮小，靈感取自珠寶，以流暢的線條和亮眼的銀色鏈條奪取目光，選用辣椒般的鮮紅色搭上光滑的質地，凸顯出該包款的現代魅力，無疑是辣妹必備。

▲BY FAR Mini Rachel，€ ‌285（約NT$9,300）。（圖／翻攝自BY FAR官網）