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度過寒冬一件大衣就夠　YSL超級浮誇的性感、LOEWE時髦首選

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

本周耶誕節再迎來入冬新低溫，大家外出多是選擇羽絨衣來禦寒，搭配起來總會顯得身形臃腫，其實大衣同樣也能帶來保暖效果，而且版型更加修身好看，一件就能幫你在寒冬保暖展現好品味。

Saint Laurent

2022秋冬秀場，YSL給每一個粉絲帶來滿滿的感動與回憶，許多Yves Saint Laurent （聖羅蘭先生）在世時的作品都被重新演繹，而這件經典版型大衣就像是品牌的老朋友，在今年被重新找回來一同參與這場滿是驚喜的秀，巨大而修身的輪廓是利用釦子來塑型，讓你可以穿再多都不用擔心臃腫。

▲復刻款的大衣在領子與秀口加上浮誇皮草，一件就能輕鬆禦寒。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

▲復刻款的大衣在領子與秀口加上浮誇皮草，一件就能輕鬆禦寒。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

Balenciaga

雖然最近風波不斷，但Balenciaga創意總監Demna的才華仍然無庸置疑，將羽絨衣做成洋裝的形式，使用適量而非過多的填充物，讓整件大衣不至於顯胖，大裙擺設計讓人的視覺重心在下半身，而背後可收納的蝴蝶局更是一大亮點，可嚴肅可少女的設計，讓人不得不佩服，過膝的長度更能完美防寒。

▲雖然是羽絨衣型的大衣，卻完全不臃腫，優雅的款式讓人好心動。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

▲雖然是羽絨衣型的大衣，卻完全不臃腫，優雅的款式讓人好心動。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

LOEWE

LOEWE的時裝一直都以前衛大膽備受注目，今年秋冬延續複雜而精妙的手藝與設計，廣受各路時髦人士的好評，這件羊毛大衣在前方採用了獨特的手法，讓布料集中在外套的上半部，做出寬肩效果，而在胸前的抓皺設計更增添整件外套的豐富性，而暗釦的開合，更避免過度複雜。

▲寬肩大衣配上浮誇抓皺，Over-sized更能讓人多穿幾件內搭。（圖／翻攝自Loewe官網）

▲寬肩大衣配上浮誇抓皺，Oversize的輪廓更能讓人多穿幾件內搭。（圖／翻攝自LOEWE官網）

►最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難

►今年就讓BV綠陪你過冬！三款「羽絨背心」時髦、保暖一件就夠

關鍵字：

YSL, Balenciaga, LOEWE, 大衣

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