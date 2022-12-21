新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

▲新光三越桃園大有店明年2月收攤（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越今（12／21）召開董事會，之後對外宣布2022年業績達到830億元新高，另也公布將於明年2月將結束桃園大有店的震撼彈，讓目前全台15間店的營業規模，縮小到14間店，而目前正在緊鑼密鼓準備中的台北東區商圈「Diamond Towers」也宣布將延後至明年開幕。

台灣最大連鎖百貨新光三越，今宣布桃園大有店將在明年2月收攤，是繼2018年收掉新竹店之後，第二間正式收掉的門店，桃園大有店已在地經營24個年頭，前身為八百伴百貨公司，在台北信義新天地、台中中港店與台南新天地尚未開業時，曾是樓地板面積最大分店，目前也是桃園市現存時間最久的百貨公司，在大有店關店後，新光三越桃園據點僅剩9200多坪的桃園站前店。

新光三越表示，桃園大有店因對應未來佈局的策略考量，所以決定結束營業，未來仍看好桃園市場潛力，會繼續尋求桃園市場的新發展，目前由桃園站前店及桃園青埔新光影城商場，為大桃園地區的顧客提供服務。

而台北東區的「Diamond Towers」則因為受疫情波及全球供應鏈、原物料和硬體設備等因素影響進度，為了能堅持品質，將延後至明年開幕。而2022年整體百貨改裝多達41項，包含11個全樓層及30個區域改裝，共調整及導入640個櫃位是歷年最多，且提前在12月中旬達成830億元的全年業績目標。