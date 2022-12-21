宋慧喬學院裙裝藏法國皇家珠寶、「最美妃子」張嘉倪靈蛇上身更華貴

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自IG、寶格麗微博

穿搭打扮時髦，細節更需要珠寶配件來搭配，可以讓整體造型更顯精緻，最近有兩大明星出席公開場合，就是靠著這些精巧的珠寶，裝點出奢華好氣質，尤其是「喬妹」宋慧喬更是細節滿滿，即使包緊緊，也看得出穿搭充滿巧思，讓人眼睛為之一亮。

＃宋慧喬：CHAUMET BEE MY LOVE系列

宋慧喬最近出席新戲《黑暗榮耀》發佈會，只見她身穿一件南韓服裝品牌MICHAA的學院風裙裝，上半身緞面材質白色襯衫搭配黑色領帶，下半身黑色百褶裙搭配黑色高跟皮靴，讓身材比例看起來簡直滿分，同時也是呼應劇中描述校園成長復仇的橋段。

這套看似端莊穩重的穿搭，其實精緻的細節都藏在手上，只見喬妹選了法國皇家御用頂級珠寶CHAUMET的BEE MY LOVE系列，在食指、中指、無名指上都戴了蜂巢型的戒指，手腕上還有同系列手環，一舉手撥髮立刻展現出華麗光澤，低調卻又充滿巧思。

＃張嘉倪：BVLGARI Serpenti系列

在《延禧攻略》中，以「最美妃子」順嬪一角爆紅的張嘉倪，最近深陷婚姻危機，即使外面流言蜚語，她依舊敬業展現出最完美狀態，只見她身穿英國設計師Jenny Packham的白色羽毛修身禮服，即使在低溫狀態下，也顯露出完美直角肩跟性感鎖骨，姣好的身材一覽無遺。

平口禮服單獨穿，總是讓人覺得少了什麼，因此，張嘉倪選擇了BVLGARI Serpenti全系列的蛇型項鍊、蛇型耳環跟手錶，金色配件裝點在身上，立刻變得華美高貴，搭配上她一抹俐落的紅唇，整個人展現出女神級氣場。