Lisa、Jennie都在戴這頂「貓咪耳朵帽」！　超Ｑ立體耳朵戴上一秒萌翻

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK正進行世界巡回演唱會當中，雖然行程緊湊忙碌，但四位成員們也很樂在其中，頻繁分享演出造型，以及私下相約的日常合照，其中Lisa貼出的一張私服穿搭裡戴了一頂「貓咪耳朵帽」，把粉絲們都萌翻了，不久後Jennie的貼文裡則出現，與Lisa兩人都戴上了同款「貓咪耳朵帽」，讓同款搜尋度爆升。

▲Lisa於近日的私服照中戴上一頂「貓咪耳朵帽」。（圖／翻攝自IG）



Lisa先前於巴賽隆納演出後，發布了一則貼文來感謝粉絲們，作為答禮，Lisa一口氣放送多張賣萌私服照，穿著灰色的長大衣擺出可愛的表情與動作，頭上戴著一頂針織毛帽，上頭有立體的三角設計，就像是小貓咪的耳朵一樣，新穎的造型瞬間吸引目光，粉絲們紛紛留言稱讚：「是可愛的小貓。」

▲Lisa、Jennie一起戴上了同款LOVERBOY帽子。（圖／翻攝自IG）



接著演唱會行程來到巴黎，Jennie在貼文中大方分享了與女孩們私下的生活照，只見Jennie與Lisa都戴上了同款「貓咪耳朵帽」，讓粉絲們再也忍不住了，在網上瘋狂敲碗尋找，原來這款「貓咪耳朵帽」來自英國品牌LOVERBOY，由設計師Charles Jeffrey設計而成，將原先基本單調的針織毛線帽子，做了耳朵的立體裝飾，可愛度立刻激升，是品牌的招牌的特色，且除了貓咪之外，還有兔子耳朵等造型，無性別主題的設計方向，讓男生也可以駕馭，許多idol、韓妞都有跟上這波潮流，包括Twice的彩瑛也戴上。

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