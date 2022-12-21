是暖男的味道！GA「東方紅木」散發淡雅檀木香、Chloé綠漾玫瑰攻略女孩心

記者李薇／台北報導

受到疫情的影響，很多人對於氣味開始有更高的需求，總希望自己可以散發出好的味道，讓人不會排斥親近，同時也是為了療癒自己，因此，頂級香水受到更多人的關注，以下就盤點多款近期厲害的香水單品，身為香迷立刻靠櫃試香了。

＃GIORGIO ARMANI 東方紅木淡香水，100ml、售價7500元

GIORGIO ARMANI在2020年上市的高級訂製淡香水花園系列，2023年即將增添新成員「東方紅木」，這一款充滿木質調的香氣，雖然整體香調偏中性，卻不會過於濃郁、暈香，反而有種淡雅溫暖的感受，就像是一名氣質暖男，噴在身上立刻有安寧心神的感覺，相當療癒。

從「最接近天堂的島嶼」南太平洋新喀里多尼亞島上取材，運用沐浴於暖陽中的珍稀檀香木揉合義大利卡拉布里亞島的清新佛手柑果香，還有瓜地馬拉溫暖辛香小荳蔻，揉合維吉尼雅雪松精華、紫羅蘭花香，展現出木質調的豐厚，卻又恬靜安詳的恣意感。

＃Jo Malone 茉莉與金盞花芳醇香水，100ml、售價7800元

源自於英國倫敦的香氛品牌Jo Malone，2023年芳醇香水系列再度全新登場，運用比其他系列香氣更加豐富的香材，呈現出多種面向的英倫風景，其中，茉莉與金盞花芳醇香水彷彿讓人置身熙熙攘攘的花市之中，細緻又繽紛的白色花香調簇擁而來，純潔淡雅，同時又充滿浪漫感。

＃Chloé 綠漾玫瑰精粹淡香精，100ml、售價7300元

最懂玫瑰的Chloé是很多小資女的第一瓶香水，迷人玫瑰香調總是讓人輕易淪陷，這次綠漾玫瑰精粹淡香精採用100%天然來源的有機玫瑰成分，運用細膩工法萃取出自然香氣，揉和佛手柑、橙花、雪松與檀香，是一款充滿清新奔放的玫瑰香水，在瓶身包裝運用回收材料再製，環保愛地球。