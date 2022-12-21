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CP值爆高的「神級美妝」！日本15年銷量冠軍化妝水、熱賣40座101的睫毛膏

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記者李薇／台北報導

學生族、小資女在生活開銷上面精打細算，餐費支出要省，買美妝品也講求高CP值，以下就盤點多款千元以內的超好用單品，各個都是美妝大賞常勝軍、不然就是網友口碑好物，趁著口罩逐漸解封，美出天際是必然！

＃肌研 極潤保濕化妝水，170ml、售價440元

▲肌研,dejavu,MAYBELLINE,媚比琳,I`M MEME,Visée,戀愛魔鏡,眼影,眼線液,眼線,化妝水,。（圖／品牌提供）

來自日本的肌研早就是美容大賞中的常客，締造日本連續15年銷量冠軍開架保養品紀錄，全球狂銷1億瓶的保濕化妝水，滋潤度足夠，又不添加香料、色素、酒精，拿來大量濕敷也不心疼，早就是女孩人手一瓶的美肌好物，這次再度推出補充包，容量不變、價格更便宜，同時也能為地球盡心力。

＃dejavu 就是不暈持久極細眼線液（短筆蕊），0.52ml、售價400元

▲肌研,dejavu,MAYBELLINE,媚比琳,I`M MEME,Visée,戀愛魔鏡,眼影,眼線液,眼線,化妝水,。（圖／品牌提供）

同樣也是日本美妝大賞拿到手軟的dejavu，解決初學者用眼線液總是畫不出俐落線條的困擾，推出超特別的短筆蕊眼線液，只有5mm長度的筆芯，硬度升級，可以更精準同時達到防手震，描繪出細緻線條，而且更厲害的是用來畫內眼線也一點都不會暈妝，顯色度也絕佳，新手絕對要入坑。

＃MAYBELLINE 飛天翹防水睫毛膏，8.6ml、售價469元

▲肌研,dejavu,MAYBELLINE,媚比琳,I`M MEME,Visée,戀愛魔鏡,眼影,眼線液,眼線,化妝水,。（圖／品牌提供）

媚比琳去年7月才剛剛推出的飛天翹防水睫毛膏，一上架就立刻稱霸睫毛膏市場NO.1，預估年銷量更將超過40座台北101，美妝社群更是曬翻天，人人都在搶，2023年1月再度加碼出全新暖棕色，可以打造更柔和的眼神，同時捲翹一整天不暈染，顛覆妳對睫毛膏的想像。

＃I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #06小奶芋，7.7g、售價530元

▲肌研,dejavu,MAYBELLINE,媚比琳,I`M MEME,Visée,戀愛魔鏡,眼影,眼線液,眼線,化妝水,。（圖／品牌提供）

「調色大師」I'M MEME總可以找到最適合亞洲女孩的眼影配色，繼2020年推出我愛口袋彩妝小方盒4色選之後，一盒多用的功能立刻廣受好評，賣到斷貨！這次再度追加2個配色，其中，「仙氣爆棚」的#06小奶芋一抹就能立刻提亮膚色，打造清新感的甜蜜眼妝。

＃Visée 唯霧時尚眼彩，5g、售價360元

▲肌研,dejavu,MAYBELLINE,媚比琳,I`M MEME,Visée,戀愛魔鏡,眼影,眼線液,眼線,化妝水,。（圖／品牌提供）

提到眼影，怎能不想到日系品牌Visée？一上市就立刻引發轟動的品牌，今年又推出全新「唯霧時尚眼彩」，有別於以往霧面色系容易顯髒的問題，利用專業的四格配色，新手也可以輕鬆畫出高質感放大眼神，自然融入肌膚的妝效，粉質服貼細緻，創造深邃眼妝超簡單。

＃戀愛魔鏡 控制狂防暈眼線液EX，0.5ml、售價280元

▲肌研,dejavu,MAYBELLINE,媚比琳,I`M MEME,Visée,戀愛魔鏡,眼影,眼線液,眼線,化妝水,。（圖／品牌提供）

戀愛魔鏡總以童話故事為主軸，編織出女孩的夢想，旗下眼線液早在10多年前就紅到現在，不暈染、極顯色、好卸除的優點，更是讓人回購一支又一支，這次再度推出升級版控制狂防暈眼線液EX，不僅維持之前的優點，一次7個色選滿足女孩玩色需求，0.02mm的細緻筆芯，隨便畫都像大師級，當然要入手。

關鍵字：

肌研, dejavu, MAYBELLINE, 媚比琳, I’M MEME, Visée, 戀愛魔鏡, 眼影, 眼線液, 眼線, 化妝水

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