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風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

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▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西（右）與老婆安托內雅約會，戴PP Nautilus 5980R-001飛返計時日期錶。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在本屆世界盃足球賽中，帶領阿根廷奪下睽違36年的冠軍大力神盃，他的人氣爆棚，想必日後將有不少代言機會。不過與葡萄牙球星C羅同列百億富豪的他，日常穿搭相較之下低調許多，沒有像C羅一籮筐的滿鑽錶，他以未鑲鑽的運動風錶款為主，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、勞力士（Rolex）都是他的愛牌。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西擁有的PP玫瑰金材質Nautilus 5980R-001飛返計時日期錶，2,139,000元。（圖／品牌提供）

梅西平日比賽或訓練時不會戴錶，唯有與老婆老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）到餐廳約會時，會戴上珍藏的腕錶，目前已曝光的百萬名錶為PP定價2,139,000元的Nautilus 5980R-001飛返計時日期錶，此系列是高級運動錶界的經典作，獨特的八角形錶圈與錶殼源自船舷窗結構，面盤飾以水平橫紋，他所戴的玫瑰金錶裝載CH 28‑520 C自動上鍊機芯，具時、分、日期與飛返計時功能。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西與老婆安托內雅在餐廳合影，秀出勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶黃金及蠔式鋼款。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶黃金及蠔式鋼款，449,500元。（圖／品牌提供）

勞力士也是梅西的愛牌，另一次與老婆約會即戴上勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶黃金及蠔式鋼款，搭配三角坑紋外圈、銀色面盤及紀念型Jubilee錶帶，辨識度極高。而他經常跨國旅行，需要一只精準掌握雙時區錶款，勞力士熱門的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款正是他的最佳配件，配備可旋轉紅藍雙色Cerachrom陶質字圈，因此被暱稱為「可樂圈」。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西夾著LV包，手腕上是旅行必備的勞力士「可樂圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款，348,000元。（圖／翻攝leomessi IG）

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士紅藍雙色Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款，348,000元。。（圖／品牌提供）

梅西也與名錶品牌建立合作關係，早期曾與愛彼錶（Audemars Piguet，簡稱AP）緊密合作，去年則與Jacob & Co.攜手打造聯名錶Epic X Chrono Messi，配色靈感源自他的故鄉阿根廷國旗藍白色調，並融入他的球衣背號10等特色，讓她愛不釋手。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西曾與Jacob & Co.合作推出聯名錶款。（圖／翻攝leomessi IG）

►梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團

►梅西頒獎台披「黑長袍」具意義　LV公開本屆「大力神盃專屬硬箱」

 

關鍵字：

風Luxury, 梅西, 勞力士, Rolex, Patek Philippe, 百達翡麗, PP, 錶王, Jacob & Co.

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