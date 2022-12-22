「足球界朴敘俊」裸上身秀冰塊腹肌　手臂線條噴發Man味超性感

記者王則絲／台北報導

2022卡達世界盃足球賽圓滿落幕，今年南韓隊伍踢進十六強、表現亮眼，其中9號球員曹圭成因外貌與男神朴敘俊有幾分相似，被網友們封為「足球界朴敘俊」，曹圭成近日登上韓版《VOGUE》雜誌2023年1月號封面，只見他裸著上身秀出八塊冰塊腹肌，再舉起雙手展現精壯手臂線條，Man味性感的模樣令人臉紅心跳，粉絲必收藏。

▲曹圭成於球場表現亮眼。（圖／路透）



本屆世足南韓隊雖然隊長孫興慜負傷無法發揮全部實力，其他球員們也貢獻不少分數，背號9號的球員曹圭成，在與迦納對戰時祭出兩記頭槌射門得分，讓觀眾看見了他的實力，一戰成名，這位1998年生的小鮮肉今年僅24歲，挺拔身材與亮眼外型被譽為是「足球界朴敘俊」，球賽後瘋狂圈粉，IG粉絲從4萬暴風成長至超過290萬。

世足結束後，韓版《VOGUE》立刻發布了新的畫報，邀請「怪物新人」女團IVE、女團Red Velvet成員Yeri、Billlie成員Sua和Lulu，以及足球明星曹圭成，以「定義時尚、音樂和體育的超新星」為主題推出三款封面。曹圭成身為其中唯一的男性，想當然著重展現了男人味的一面，畫報中他先是裸著上身，秀出了精實的冰塊腹肌，接著他穿上LOUIS VUITTON服裝與項鍊、舉起雙手擺拍，讓手臂肌肉的線條成為焦點，性感畫面十分養眼。

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