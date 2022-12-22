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2023新年限定美妝登場！茱莉蔻玫瑰按摩油、THREE升級版潔膚油搶先用

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▲▼ 2023新年限定美妝 。（圖／記者張毓容攝）

▲2023新年限定美妝正陸續釋出，又是個品牌鐵粉收藏的好時機。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重農曆新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出獨特設計的新春限定包裝、限量商品或禮盒，隨著2023即將到來，已有品牌搶先釋出兔年限定美妝，有的為經典人氣商品換上大紅新衣，氣派又華麗，甚至加入可愛的兔子圖騰設計，實用又有高顏值，讓人一看就想收藏，快來看看有沒有你的愛。

THREE

日本質感品牌THREE繼去年首度推出新年限定禮盒後，2023年將再度推出春節限定禮盒，同樣以長年熱賣的明星商品「平衡潔膚油」為主角，且還是2023年3月才會上市的全新升級版「平衡潔膚油N」，搭配榮獲日本美妝賞-卸粧評比三冠王的「平衡潔膚蜜」，讓粉絲能搶先體驗到全新版潔膚油。「平衡潔膚組-兔年限定」內含平衡潔膚蜜100g＋平衡潔膚油N 28ml*2。

▲▼ 2023新年限定美妝 。（圖／記者張毓容攝）

▲THREE 平衡潔膚組-兔年限定，NT$1,850。


Jurlique茱莉蔻

為迎接兔年新春，茱莉蔻秉持著始於自然解鎖純淨美肌的理念，與英國現代藝術家Tiffany Lynch合作推出「2023玫瑰按摩油奢華限定版」。以喜氣的紅色瓶身交織Tiffany Lynch筆下象徵純粹、自然的活機植萃，搭配橘紅色、粉色色調和花卉細節，完美呈現出新年喜氣的佳節氛圍，且原價NT$4,500的限定按摩油，以不到3千元的優惠價就能獲得，不收一瓶太可惜！

▲▼ 2023新年限定美妝 。（圖／記者張毓容攝）

▲Jurlique 2023玫瑰按摩油奢華限定版，200ml，NT$2,900。

Oribe

為慶祝 2023 農曆新年和兔年的到來，專業美髮品牌Oribe盤點品牌經典熱銷系列商品，並攜手全球知名插畫家插畫家Spiros Halaris，推出兩款新年限定版禮盒。Spiros Halari以優雅和美麗並存的兔子為主題，配上精緻刻劃的金色葉子和藤蔓，來點綴寓意吉祥的紅色包裝，打造出奢華精緻的限定禮盒包裝。

「經典髮油洗繚禮盒」內含典藏特調香波洗髮露（250ml）＋典藏特調瞬護髮膜（200 ml）＋不可一世髮油 旅行版（50ml）。

▲▼ 2023新年限定美妝 。（圖／記者張毓容攝）

▲Oribe 經典髮油洗繚禮盒，NT$3,580。

「不可一世洗護旅行禮盒」則含有方便攜帶的不可一世香波洗髮露 旅行裝（75ml）＋不可一世瞬護髮膜 旅行版（50ml）。

▲▼ 2023新年限定美妝 。（圖／記者張毓容攝）

▲Oribe 不可一世洗護旅行禮盒，NT$800。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 保養, 新年限定, 新春, 2023, 包裝, 禮盒, 限量

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