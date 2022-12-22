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營養師教「吃水煮餐減肥」正確3方法　吃錯瘦不了還會便秘、皮膚乾

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▲▼ 營養師教正確吃水煮餐3方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲想吃水煮餐減肥，吃對方法才有用也不傷身體。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人一說到減肥，首先就會想到水煮餐，覺得水煮食物能減少油脂，幫助降低熱量攝取而瘦下來。知名營養師張家榕就表示，對於怕麻煩的人來說，水煮餐是真的很方便，把食材全丟入水裡煮熟就好，但水煮餐要吃對才有助於減肥，若吃錯不僅容易暴飲暴食反彈，甚至可能會導致便秘、荷爾蒙失調、肌膚變乾澀等副作用，影響身體健康。

▲▼ 營養師教正確吃水煮餐3方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

針對減肥可不可以吃水煮餐，張家榕表示「沒有不可以，水煮吃對可以瘦，吃錯了就悲劇！」她進一步說明，長期吃水煮餐，如果飲食內容不均衡，長期缺乏油脂，會造成脂溶性營養素不足，容易有以下6個副作用：不僅缺乏飽足感又容易餓；還可能會排便不順、便秘；荷爾蒙內分泌失調，像是生理期紊亂；皮膚乾澀；甚至會導致骨密度下降、膽結石風險增加。

▲▼ 營養師教正確吃水煮餐3方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

那到底水煮餐要怎麼吃比較好？張家榕就提供「健康吃水煮餐」的3個方法，可以從中挑選一個自己喜歡、適合的方式來執行。

＃一天中選擇1～2餐水煮就好
不需要三餐都水煮，餐餐都水煮太折磨自己。

＃一餐中選擇一道菜餚水煮
選擇性地清燙食物，而非整頓餐全部都川燙。

＃若長期餐餐水煮，要注意飲食均衡
長期吃水煮餐最怕飲食不均衡，導致身體出問題，建議可以在川燙後再加一小匙橄欖油、油醋醬等，或是搭配酪梨、撒上堅果，不僅增添風味，又可補充優質油脂，維持健康。

▲▼ 營養師教正確吃水煮餐3方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

最後張家榕也提醒，「水煮」只是減少熱量攝取的方法之一，只要吃入的總熱量減少，沒有水煮也能瘦。此外刻意避開某些營養素，身體最終也會反抗，減脂時並非完全不吃油，而是要選對好油的來源。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 水煮餐, 水煮, 吃法, 秘訣, 正確方式, 營養師

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