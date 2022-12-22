劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉亦菲昨（21日）亮相澳門電影節，以一套冰藍色禮服步上紅毯成為全場焦點，而這套來自美國品牌Monique Lhuillier的裙裝，其實早在7月南韓青龍電視劇大賞上就已經被金高銀演繹過，兩位女神級人物撞衫話題不斷。

▲劉亦菲選擇Monique Lhuillier 2022秋冬系列禮服當戰袍 。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

劉亦菲憑藉古裝劇《夢華錄》拿下本次金蓮花最佳女主角獎，而她選擇Monique Lhuillier 2022秋冬系列禮服當戰袍，獨特的水藍色澤在紅毯上鮮少出現，而柔滑剪裁伴隨些許抓皺元素點綴腰間，帶來一絲變化性。劉亦菲更是原汁原味還原全套造型，將披風演繹得很到位，行走之間頗有仙氣。

Effortlessly elegant, yes, thank you, Mme. Lhuillier. Stunning. The way this gown draped and moved is timeless and otherworldly.

We're so proud of you both.#KimGoEun #moniquelhuillier https://t.co/e35hAjvKUF pic.twitter.com/nF5EWvnSlz — Corea Stories (@CoreaStories) July 20, 2022

這套禮服更助陣金高銀拿下首屆青龍電視劇大賞最佳女主角大獎，當時她將雪紡禮服單穿，離開別具特色的披風元素，搭配上較為氣質的盤髮造型，露出流暢的肩頸曲線，呈現出與劉亦菲截然不同的風格。而兩位仙氣女星撞衫，網友也給出不同看法，部分認為多了披風元素更完整，所以劉亦菲演繹起來很出彩，也有粉絲稱讚金高銀的狀態完美更勝一籌。