劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極

記者鮑璿安/台北報導

大陸女星劉亦菲昨(21日)亮相澳門電影節,以一套冰藍色禮服步上紅毯成為全場焦點,而這套來自美國品牌Monique Lhuillier的裙裝,其實早在7月南韓青龍電視劇大賞上就已經被金高銀演繹過,兩位女神級人物撞衫話題不斷。

▲劉亦菲選擇Monique Lhuillier 2022秋冬系列禮服當戰袍 。(圖/翻攝自劉亦菲微博)

劉亦菲憑藉古裝劇《夢華錄》拿下本次金蓮花最佳女主角獎,而她選擇Monique Lhuillier 2022秋冬系列禮服當戰袍,獨特的水藍色澤在紅毯上鮮少出現,而柔滑剪裁伴隨些許抓皺元素點綴腰間,帶來一絲變化性。劉亦菲更是原汁原味還原全套造型,將披風演繹得很到位,行走之間頗有仙氣。

Effortlessly elegant, yes, thank you, Mme. Lhuillier. Stunning. The way this gown draped and moved is timeless and otherworldly.

We're so proud of you both.#KimGoEun #moniquelhuillier https://t.co/e35hAjvKUF pic.twitter.com/nF5EWvnSlz