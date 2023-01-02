明明聊得很愉快，對方卻消失？　4觀點知道對方喜不喜歡自己

▲在曖昧的時候，到底要怎麼知道，對方有沒有喜歡自己呢？（圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「曖昧讓人受盡委屈」不少身處於曖昧中的人，聽到這首歌總覺得心有戚戚焉，相信很多人都遇過對方聊一聊就消失的狀況，可是明明聊得很愉快，到底要怎麼知道，對方有沒有喜歡自己呢？對此，Wstyle 創辦人「葳老闆」周品均提出4種觀點。

＃不排斥、不討厭，並不等於喜歡

妳的曖昧對象對妳積極嗎？他是都只有被動的接球，還是也有主動發球？

如果他都只是「被動」接受妳，但卻很少「主動」找妳，那麼他只是不討厭妳而已，不討厭跟喜歡，是不一樣的事情，而不排斥只是不討厭而已，還沒有到「喜歡」。

女生要了解一下男女心態的不同，女生通常是要「很喜歡，我才可以」，但男生是「不討厭，我就可以」。對男生來說，「不討厭妳」就是「妳要來找我的話，我ok」；「我喜歡妳」則是「我想去找妳、我想見妳」，這兩種可是完全不一樣！

＃結束不了的約會，其實是不想讓妳走

曾有網友分享過，她說男友在跟她曖昧時，每次碰面，對方都一直找理由延長相處時間，這種「結束不了的約會」、「不斷延長的小插曲」，就是他想跟妳相處久一點，不想放妳走！

這種「想了解對方、對你很好奇」的狀態才是喜歡，如果我不喜歡你，和你出去只是打發時間，那麼我可能不會主動開話題，也不會問太多問題，因為我對你根本不好奇。

這種情況下，如果有一天他突然消失了，那也是很正常的。

＃新鮮感消失，就開始變忙

人都喜歡新鮮感，剛認識一個人的時候，你們彼此之間的新鮮感，會超級加分。

但熟識到某個程度，妳可能會發現「這個人好像就這樣」，沒有特別的感覺了，也不會特別想念了，突然覺得自己「其實也沒那麼喜歡對方」，這也是曖昧期間會突然消失的很大原因。

如果曖昧對象對妳有意思，就算很忙，他還是會想跟你聊幾句，甚至偷偷跟妳解釋，而不會直接冷淡或消失；如果他說出「最近很忙」這個關鍵詞，妳就要懂，大概可以收手了，別繼續花時間在對妳沒興趣的人身上。



＃多線在手，他只是在做選擇

有些人同時跟三、五個對象曖昧，如果突然冷淡，有可能是他覺得妳這條線可以放掉了。

這時候也不必覺得太難過，曖昧本來就不需要對誰負責，妳只要理解對方可能開始在做抉擇了，他可能也在篩選想交往的對象，只是那個人不是妳。妳也可以同時跟多人聊天，然後跟自己最有感覺的人在一起，這只是一個選擇的過程，真的沒什麼。

對方不喜歡妳沒有關係，我們都在選擇也在被選擇，總會遇到互相都真心喜歡的對象，但妳要有分辨別人是否「真心喜歡妳」的能力。

＃如何確定關係

很多人都會遇到，已經曖昧了一陣子，但雙方卻從沒講明彼此的關係，這種時候，該怎麼確認對方的心意？

妳可以在碰面的時候試探他：「我們現在算不算在一起了呀？」如果他閃避話題，就是沒有打算認定你們的關係，那麼，妳肯定不是他想要認真交往的對象，他可能覺得維持現況就夠了。

女生切記不要把曖昧搞得像穩定交往，也許人家還沒有那個意思，但妳卻以女友自居，最後再說對方傷害妳，有時候傷害都是自找的。

請告訴自己：曖昧就是曖昧，不等於男女朋友！

戀愛辣雞湯

曖昧中突然消失，他只是沒那麼喜歡妳！

曖昧從來不等於交往，不要沒事自找傷害。

▲獨立，不等於跟愛情誓不兩立！「葳老闆」周品均的30道戀愛辣雞湯。（圖／商周出版提供）

★書名：獨立，不等於跟愛情誓不兩立！「葳老闆」周品均的30道戀愛辣雞湯

★作者：周品均

★出版社：商周出版

★出版日期：2022/12/08

★建議售價：新台幣400元