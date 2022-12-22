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BOTTEGA VENETA編織變皺了！「酪梨綠超萌色」Margot Robbie搶先示範

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▲BOTTEGA VENETA。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA招牌編織皮革變皺了。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BOTTEGA VENETA旗下經典的編織工藝絲毫不退燒，多年來經過縮小放大、變柔軟，不斷挑戰使用者的視覺和觸覺，2023早春系列終於迎來了最新的FOULARD 系列「抓皺皮革」，注入最熱賣的款式中，悄悄成為英國性感歌姬Dua Lipa（杜娃黎波）、Margot Robbie（瑪格羅比）等名人的肩上包款！

▲BOTTEGA VENETA。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA。（圖／品牌提供）

▲（依序）Dua Lipa、Margot Robbie 背上FOULARD 系列。（圖／品牌提供）

身為BOTTEGA VENETA死忠粉的Dua Lipa怎能錯過全新皮革元素？她以休閒私服皮外套加上帽T隨興上街，肩背泳池藍抓皺 foulard Cassette 肩背包自帶亮點。若想營造略微正式的造型，可以參考瑪格羅比，以早春系列寬鬆西裝外套搭配新色酪梨綠抓皺肩背包，將編織元素完全融入，前衛又充滿個人特質。

▲BOTTEGA VENETA。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA。（圖／品牌提供）

▲Cassette 皮革抓皺肩背包燕麥米；Arco 皮革抓皺托特包酪梨綠。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta創意總監 Matthieu Blazy帶來最新的FOULARD 系列，宣告編織元素再進化，經揉造成非常柔軟的皮革，巧妙地運用抓皺方式，讓皮革彷彿 foulard 絲綢緞般，展現優雅的摺痕。除了Cassette 肩背包外，Arco 托特包及水桶包也在本季換上全新抓皺元素，並染製中性的燕麥米、酪梨綠色系，不分性別皆可入手。

【看更多】

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲採用「 Tie-Dye 」亮片刺繡技術，以手工為包身上特定部位的刺繡亮片染上不同顏色。（圖／品牌提供）

同時，《慾望都市》女星 Sarah Jessica Parker（莎拉潔西卡帕克）此次與 FENDI 配飾和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 合作，打造擁有Sarah個人獨特風格的包款，四款通體繡上漸層色亮片的獨特 Baguette，分別為紫色、芥末綠色、嫩粉色及柔和的綠松石藍色，可說是往年少有的高辨識度款式。採用「 Tie-Dye 」亮片刺繡技術，以手工為包身上特定部位的刺繡亮片染上不同顏色，所以每只包皆不同，呈現獨一無二的特殊漸層色彩圖案。

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, Dua Lipa, Margot Robbie, FOULARD

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