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戴聖誕帽的小兔首飾萌翻天　當派對女王必備閃亮星星項鍊

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▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides聖誕奇遇系列以戴著聖誕帽的毛絨白兔為主角，推出耳環、戒指與項鍊。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節即將來臨，若還在為交換禮物傷透腦筋，挑一件應景首飾絕對能送進心坎兒裡，或是為自己選擇能在親友聚會或派對成功吸睛的飾品，犒賞一年來的辛苦。挑選祕訣無他，適合佩戴者的穿搭風格最重要，《ETtoday》精選可愛風與華麗風新品，在歲末佳節漂亮一下。

▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides聖誕奇遇系列項鍊，10,500元。

可愛風
法國品牌Les Néréides全新聖誕奇遇系列以戴著聖誕帽的毛絨白兔為主角，讓人大呼卡哇伊，小兔子旁襯尤加利葉與聖誕紅，並點綴松果，充滿聖誕氣息，款式包括項鍊、耳環與戒指，童趣設計非常吸睛。

▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora Moments閃爍聖誕樹串飾（左）2,880元，紅鼻子馴鹿Murano琉璃吊飾2,080元。（圖／Pandora提供）

而已擁有Pandora手鍊的時尚迷，聖誕節可再添應景的串飾，新品包括2022年份的胡桃鉗節日調吊飾、車頂綁著聖誕樹的復古小汽車、紅鼻子馴鹿Murano琉璃與閃爍聖誕樹造型串飾，款款精緻可愛。

▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴施華洛世奇以夢幻星星為靈感的Stella系列首飾，耀眼至極。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

華麗風
成為派對焦點，少不了bling bling首飾助陣，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）在歲末佳節全力放閃，推出星星造型的Stella系列，於銀白色金屬鑲嵌圓形與長方形切割的施華洛世奇水晶無比閃耀，且款式相當豐富，光是項鍊就有不同大小的星星與長短鍊設計，可單戴或疊戴創造個人風格。

▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Stella耳骨夾（左）8,000元， Stella鍊墜7,450元。

摩納哥品牌APM Monaco也緊扣華麗主題，發表鑲滿閃亮鋯石的Noel系列首飾，最奢華的設計為三層閃耀項鍊，單戴已氣勢十足，若再配上圈式耳環，立刻變身為派對女王。

▲▼聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒戴APM Monaco三層閃耀項鍊18,700元，圈式耳環7,700元。（圖／APM Monaco提供）

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關鍵字：

聖誕節, APM Monaco, Swarovski, 施華洛世奇, Pandora, Les Néréides

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