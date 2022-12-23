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2023「精品小廢包」推薦！CHANEL粒紋小牛皮、FENDI粉紅絨毛時髦上鏡

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文／美人圈

2023年即將到來，女孩們對於小廢包的愛依然不減！許多精品大牌也在本季推出搭配神物，以下帶來8款2023「精品小廢包」推薦，CHANEL鏈子小包上鏡又百搭、LV時髦必敗，YSL是小資族首選，一起來看看還有那些能為穿搭畫龍點睛的必敗質感小包吧。

2023精品小廢包推薦

1：CHANEL 鏈子小包

CHANEL一季又一季的爆款單品雖然復古，但也深受年輕人的喜愛！這款CHANEL鏈子小包，經典的垂蓋包款，以粒紋小牛皮演繹經典的菱格紋，加上包身上方的圓管狀Logo扣環，呈現出復古優雅的氣息，搭配上金屬皮鏈帶，適用於任何正式、休閒等場合，是上鏡又百搭的美包。

2023精品小廢包推薦1：CHANEL 鏈子小包，NT$69,900

▲CHANEL 鏈子小包，NT$69,900。（圖／CHANEL，下同）

2：CHANEL 鏈條手拿包

在2022／23 Cruise度假時裝秀登場的CHANEL黑白方形鏈條手拿包也同樣驚豔！方形簡練的包身十分俐落，配上金屬鏈帶更加貴氣，黑色與白色的搭配賦予包款層次感，對於小香粉絲來說是必收款式。

2023精品小廢包推薦2：CHANEL 鏈子小包，NT$146,700

▲CHANEL鏈條手拿包，NT$146,700。

3：LOUIS VUITTON NANO NOÉ

LV老花絕對是經典不敗款！這款Nano Noé採用柔軟的Monogram Empreinte皮革製作，綴有壓花圖案，以質感的大象灰、米白雙色，將經典款注入新意。雖然是迷你尺寸，但是設計時尚精巧，可完美裝載日常隨身物，搭配可拆式手柄以及可調節長度肩帶，為日常穿搭變換不同造型！

2023精品小廢包推薦3：LOUIS VUITTON NANO NOÉ，NT$64,000

▲LOUIS VUITTON NANO NOÉ，NT$64,000。（圖／LOUIS VUITTON）

4：CELINE 亮面小牛皮迷你型TRIOMPHE手袋 SOFT YELLOW

BLACKPINK成員Lisa的御用CELINE迷你型TRIOMPHE手袋推出新色！精緻小巧的外觀，搭配上凱旋門TRIOMPHE釘扣開關，深受女生們的喜愛。這季換上輕柔的鵝黃色系，為整體穿搭增添溫柔氣息，是一款從秋冬一路背到春夏的百搭經典配件。

2023精品小廢包推薦4：CELINE 亮面小牛皮迷你型TRIOMPHE手袋 SOFT YELLOW，NT$ 45,500

▲CELINE 亮面小牛皮迷你型TRIOMPHE手袋 SOFT YELLOW，NT$45,500。（圖／CELINE）

5：FENDI 迷你款式Sunshine手提包

想在年末派對上成為焦點？全新的FENDI迷你款Sunshine手提包絕對能為你在穿搭上增色不少。這季以軟質粉紅色羊皮製成，粉紅色搭配上絨毛材質軟萌可愛！搭配白色FF嵌飾和玳瑁玻璃把手，帶出場保證超吸睛，具有皮革雙手柄和可調式、可拆卸式的肩帶，無論手提、肩背都時髦感爆棚。

2023精品小廢包推薦5：FENDI 迷你款式Sunshine手提包，NT$ 69,000

▲FENDI迷你款式Sunshine手提包，NT$69,000。（圖／FENDI

6：DIOR Lady Dior頂部手柄束繩迷你手袋

喜愛中性前衛感的女孩看過來，這款束繩頂部手柄迷你手袋是本季的最新款式，為Lady Dior系列作品帶來精緻而復古的設計。承襲了Cannage藤格紋圖案，配以「D.I.O.R.」吊飾和束繩帶開合，手柄附有可拆卸式珠飾鏈帶，無論是手提或斜背都可以打造極具個性的時髦造型！

2023精品小廢包推薦6： DIOR Lady Dior頂部手柄束繩迷你手袋，NT$65,000

▲DIOR Lady Dior頂部手柄束繩迷你手袋，NT$65,000。（圖／DIOR）

7：YSL LE 5 À 7亮面皮革迷你HOBO手袋

YSL的LE 5 À 7自從問世後，變成為眾多女孩們的必敗包款！預算不高的小資族可以選擇新上市的皮革迷你款，以簡練的包身搭配亮面皮革，即使穿得素雅低調，一提上手也可以成為注目焦點。

2023精品小廢包推薦7：YSL LE 5 À 7亮面皮革迷你HOBO手袋，NT$47,500

▲YSL LE 5 À 7亮面皮革迷你HOBO手袋，NT$47,500。（圖／YSL）

8：BURBERRY Lola - 絎縫皮革迷你蘿納包

BURBERRY這款迷Lola包很適合當作經典入門款！經典的格紋搭上小皮革，與絕美的亮澤鏈條背帶，TB專屬標識配件點綴質感爆棚。容量不大，但大小可以裝下手機、卡夾及簡單的化妝用品，作為晚宴穿搭的配件再適合不過了。

2023精品小廢包推薦8：BURBERRY Lola-絎縫皮革迷你蘿納包，NT$55,000

▲BURBERRY Lola - 絎縫皮革迷你蘿納包，NT$55,000。（圖／BURBERRY）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 小廢包, CHANEL, LV, YSL

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