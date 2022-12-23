最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著氣溫持續驟降，羽絨衣確實是保暖的最佳選擇，不過許多人認為它是一場時尚災難，穿上羽絨衣會讓人看起來十分臃腫、行動不便，但其實只要搭配的好，羽絨衣也會是個百搭的時尚單品，快跟上《ET Fashion》的腳步，找到羽絨衣穿搭訣竅吧！

＃高腰褲

許多人不願意穿羽絨衣，一方面是擔心會壓縮身材比例，不過只要選擇「高腰設計」就能輕鬆打造身形比例，透過高腰褲搭配長版的羽絨外套，藉此拉出腰線、凸顯被蓋住的身材曲線；若是搭配短版羽絨外套，則能讓腿部線條更加修長，此外要注意，褲子盡量選擇微緊身的版型，避免看起來寬垮。

＃同色系搭配

同色系穿搭絕對是最萬用的穿搭法則，不僅不怕NG，還能提升整體質感，而將這套公式拿來套在「羽絨衣穿搭」絕對合理，儘管羽絨衣的風格較為突兀，不過搭上同色系的單品，也會看起來和諧，還能藉此打造休閒氛圍，此外，同色系單品也會有些微小的色差，這會讓造型看起來更有層次感。

＃Athflow

近期在時尚圈吹起「Athflow風」，顧名思義就是「懶人套裝」！Athflow穿搭兼具舒適度及時髦感，讓人有種慵懶的氛圍，配上羽絨大衣，完全就是保暖穿搭首選；想要看起來更加時尚、率性，將上衣換成帽Ｔ，能讓整體造型富有層次感，輕鬆一展俐落風采。

▲Athflow風配上羽絨大衣，完全就是保暖穿搭首選！（圖／翻攝自小紅書@Menger韓蒙、@my-name-is-MM）

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