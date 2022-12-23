fb ig video ETtoday search mobile

最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著氣溫持續驟降，羽絨衣確實是保暖的最佳選擇，不過許多人認為它是一場時尚災難，穿上羽絨衣會讓人看起來十分臃腫、行動不便，但其實只要搭配的好，羽絨衣也會是個百搭的時尚單品，快跟上《ET Fashion》的腳步，找到羽絨衣穿搭訣竅吧！

＃高腰褲

許多人不願意穿羽絨衣，一方面是擔心會壓縮身材比例，不過只要選擇「高腰設計」就能輕鬆打造身形比例，透過高腰褲搭配長版的羽絨外套，藉此拉出腰線、凸顯被蓋住的身材曲線；若是搭配短版羽絨外套，則能讓腿部線條更加修長，此外要注意，褲子盡量選擇微緊身的版型，避免看起來寬垮。

＃同色系搭配

同色系穿搭絕對是最萬用的穿搭法則，不僅不怕NG，還能提升整體質感，而將這套公式拿來套在「羽絨衣穿搭」絕對合理，儘管羽絨衣的風格較為突兀，不過搭上同色系的單品，也會看起來和諧，還能藉此打造休閒氛圍，此外，同色系單品也會有些微小的色差，這會讓造型看起來更有層次感。

＃Athflow

近期在時尚圈吹起「Athflow風」，顧名思義就是「懶人套裝」！Athflow穿搭兼具舒適度及時髦感，讓人有種慵懶的氛圍，配上羽絨大衣，完全就是保暖穿搭首選；想要看起來更加時尚、率性，將上衣換成帽Ｔ，能讓整體造型富有層次感，輕鬆一展俐落風采。

▲最時髦的羽絨衣穿搭在這邊！（圖／翻攝自小紅書,IG）

▲Athflow風配上羽絨大衣，完全就是保暖穿搭首選！（圖／翻攝自小紅書@Menger韓蒙、@my-name-is-MM）

►Lisa、Jennie都在戴這頂「貓咪耳朵帽」！　超Ｑ立體耳朵戴上一秒萌翻

►毛衣不一定禦寒！日實測：羽絨大衣內搭「薄上衣」最暖和

關鍵字：

羽絨衣穿搭, 羽絨大衣, 冬日穿搭, 秋冬穿搭, 羽絨衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

無縫接軌的三大星座！TOP 1前任剛走、馬上宣布新戀情，戀愛速度讓人驚訝

無縫接軌的三大星座！TOP 1前任剛走、馬上宣布新戀情，戀愛速度讓人驚訝

劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極

劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團

《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」，按表操課讓你瘦更快 太妍又更瘦了！曬包帶貨洩「皮包骨」體態　粉絲擔心：拜託吃胖點 「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像 600坪IKEA嘉義「全球首間店中店」創紀錄！　12／26登場4大特色搶先看 Lisa、Jennie都在戴這頂「貓咪耳朵帽」！　超Ｑ立體耳朵戴上一秒萌翻 2023「精品小廢包」推薦！CHANEL粒紋小牛皮、FENDI粉紅絨毛時髦上鏡 波蘭麥當勞會怕冷？整棟建築「穿毛衣」看起來超溫暖　可愛造型掀網熱議

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面