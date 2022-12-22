《初戀》女主角用的2萬鋼筆很關鍵　原來是萬寶龍長賣經典款

▲木戶大聖（左起）、八木莉可子在《First Love初戀》飾演滿島光和佐藤健的少年期。（圖／翻攝yagirikaco_official IG）



記者陳雅韻／台北報導

以日本「平成歌姬」宇多田光1999年發行神曲《First Love》與2018年《初戀》為靈感的Netflix人氣日劇《First Love初戀》，讓男主角佐藤健、女主角滿島光以及飾演他們少年少女時代的木戶大聖、八木莉可子爆紅，劇中揪心的情節讓粉絲一再回味，對於萬寶龍（Montblanc）鋼筆橋段應該不陌生。

▲《First Love初戀》女主角用萬寶龍大師傑作系列鍍金質LeGrand鋼筆寫下兒子姓名。（圖／翻攝Netflix）

在《First Love初戀》第一集中，女主角在百貨挑選萬寶龍大師傑作系列鍍金質LeGrand鋼筆試寫，寫下兒子的名字「綴」一字；第六集父親贈送即將上大學的女主角萬寶龍筆時說：「應該選一句餘生都會用的話來試筆。」完美呼應品牌一再強調書寫人們生活的印記，不僅可講述自身經歷的故事，也在生命的歷程中留下上不可抹滅記憶。

▲八木莉可子在《First Love 初戀》收到父親贈送的萬寶龍經典的大師傑作系列鋼筆作為大學入學禮。（圖／翻攝Netflix）





▲萬寶龍大師傑作系列鍍金質LeGrand鋼筆23,100元。（圖／萬寶龍提供）

飾演女主角少女時代的21歲女星八木莉可子因演出《First Love初戀》人氣高漲，成為時尚圈新寵，近日即受法國精品Dior之邀，參觀品牌於東京都現代美術館舉辦的《Christian Dior: Designer of Dreams》的特展，她以黑色蕾絲上蛋糕裙裝，搭配寬版腰封，流露小女人味吸睛。

▲八木莉可子因《First Love初戀》人氣高漲，受Dior之邀參觀正在東京都現代美術館舉辦的品牌特展。（圖／翻攝yagirikaco_official IG）



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