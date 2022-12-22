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耶誕4大連鎖咖啡優惠　星巴克買一送一　85度C第二杯25元

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克12／28前推買一送一抽獎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本週末即將迎來耶誕節，暖心療癒的飲品更是不可少，連鎖咖啡星巴克、85度C、怡客以及丹堤都針對12月年末節慶推出優惠活動，包括買一送一、第二杯特價與寄杯優惠等，適逢氣溫下降，讓民眾能夠感受過節氣氛之餘，也能一嚐熱飲帶來的溫暖氛圍。

星巴克
星巴克在12／28前推出「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」活動，消費者只要進入活動頁面，選擇一張自己的耶誕卡片，刮出內容即可獲得優惠券，包括買一送一、第二杯半價等優惠通通手到擒來，兌換期間為獲券日+2天，從每日上午11點至晚上8點可至店兌換。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

請注意使用限制，優惠不適用於車道與行動預點服務、管制區門市、台積電系列門市、高鐵門市、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、新莊思源、竹北自強、市政、彰化金馬、岡山、板橋車站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、芎林文德、宜蘭宜興、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西大、淡海門市。

▲85度C春假優惠,星巴克買一送一。（圖／85度C提供）

85度C
85度C在12／24平安夜當天推多重優惠，全台門市推出大杯咖啡系列第二杯特價25元，優惠的大杯咖啡系列不限冰熱，只要是同品項，第二杯特價25元，換算下來折扣最多達到63折，現場帶走每人限購三組，另加碼當天全台麵包坊從下午1點到晚上10點限時9小時，祭出同品項麵包第二件半價促銷。

而在12月份的每周五，也推咖啡日優惠，中大杯咖啡系列第二杯半價；周三則有黑糖珍珠系列第二杯半價優惠，包括黑糖珍珠奶茶、黑糖珍珠鮮奶2款，冰熱任選。

▲怡客、85度C買一送一優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

怡客咖啡
怡客推出「HEY！聖誕節」跨年優惠，即起至明年1／3期間，民眾只要身穿代表紅茶拿鐵的「紅色」或黑芝麻豆奶的「黑色」，到全台怡客門市即可享有「經典美式、黑芝麻豆奶及紅茶拿鐵買一送一」。如果無法身穿紅或黑，到門市寫下你的耶誕願望也同享優惠。

請注意有部分門市未提供此項優惠活動，包括瑞光76、復興、婦幼、南京、松江南京、江翠捷運、新竹光復、台北101店。

丹堤咖啡
丹堤咖啡在12／31前也推出寄杯優惠，只要至丹堤行動購物網加入會員，使用信用卡線上付費，即可享外帶90元飲品咖啡，買6送6優惠，原價1,080元，優惠價540元，使用期限可到明年2月底。
 

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 星巴克, 丹堤, 85度c, 怡客

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