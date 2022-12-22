太妍又更瘦了！曬包帶貨洩「皮包骨」體態　粉絲擔心：拜託吃胖點

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代隊長太妍近日於IG分享穿搭帶貨，手中拎的手袋為LOUIS VUITTON與草間彌生的最新聯名款，粉絲們目光集中在時髦的手袋之餘，也發現太妍最近似乎更瘦了！臉頰凹陷、手臂與腰腹也幾乎沒有肉包覆，近乎「皮包骨」的狀態令粉絲們都替她擔心：「拜託吃胖點！」

▲太妍曬LV新包，網友們卻把焦點放在她消瘦的體態上。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）



太妍身為LV的寵兒，每當有新貨都能搶先擁有，這回LV與草間彌生的聯名大作當然也不例外，她率先入手了彩色手繪圓點的「Capucines」手袋，同系列的絲巾則被她作為腰帶使用，替全黑的裝扮增添亮點，雖然焦點應是在時髦的新手袋上，但網友們看到太妍的近況都忍不住分心了，直呼：「姊姊又更瘦了！」照片中可以看到太妍的臉頰些微凹陷，手臂也非常細，火辣的半截背心露出平坦腰腹，幾乎一點肉都沒有，近乎「皮包骨」的狀態令粉絲們既擔心又心疼，希望她不要再瘦下去了：「拜託吃胖點！」

▲鄭浩妍將「LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA」聯名絲巾當作上衣，搭配紅底白圓點的Twist手袋。（圖／翻攝自IG@hoooooyeony）



2012年LV首度與草間彌生攜手，為時尚圈帶來了一場視覺衝擊，今年5月LV在聖地牙哥發表的2023早春系列中，再次出現了彩色圓點的系列，曝光了雙方睽違十年將再度合作的消息，近期全球各地的名人陸續背上「LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA」聯名系列，而該系列將在明年一月正式上市。

▲木村光希早先於品牌活動上就搶先拎上聯名款，TWICE娜璉也於近日曬出新包。（圖／翻攝自IG@koki、@twicetagram）



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