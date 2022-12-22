莫允雯「敢穿性感印花裝」怕經紀人緊張　曝在夏威夷度假行情好

記者鮑璿安／台北報導

巴黎印花王國品牌LEONARD今（22日）舉辦服裝秀，邀請女星莫允雯演繹新裝，充滿花卉圖騰的海島風讓她聯想起前陣子回美國度假，發現自己其實是「夏威夷人的菜」，期許退休後能夠搬到當地，過上每天穿比基尼、拖鞋的慢步調生活。

▲莫允雯穿著綠松藍印花絲質洋裝 。（圖／品牌提供）

莫允雯與品牌早在2017年巴黎時裝周時就曾經合作過，這次再度演繹更為熟悉，她穿著綠松藍印花絲質洋裝表示：「這身很多圖騰設計，好想快去度假，有滿滿的熱帶感。」對於秀上充滿各種火辣的鏤空連衣裙，莫允雯默認自己敢穿，但可能經紀人會比較緊張一些，認為還是身上的襯衫裙裝最實穿，有別於常規海島裝扮，「我很懶，所以度假帶的東西越少越好，最好就是一件穿到底，身上這套就很適合，白天曬太陽時披著，晚上拍照時加一個腰帶，好像就是不一樣的感覺。」

▲莫允雯想退休後搬到夏威夷居住 。（圖／品牌提供）

莫允雯剛結束長達半年的休假，她先前回到家鄉美國，特別前去夏威夷度假，更形容夏威夷對她來說是一個夢寐以求的地方，甚至打算退休後搬過去住，可以每天享受慢步調。莫允雯還自曝她是夏威夷人的菜，學衝浪時甚至遇到年僅18歲的弟弟自願降價教課，被問到是否想交個夏威夷男友？她回答：「這倒是不確定，他們很帥，但每天只有衝浪好像不行，度假去看看就不錯。」

▲法國印花王國品牌LEONARD，2023年春夏以「THE LAGOON」為主題 。（圖／品牌提供）

日商三共生興集團（Sankyo Seiko GROUP）正式收購法國印花王國品牌LEONARD，2023年春夏以「THE LAGOON」為主題，創意總監喬治勒克（Mr. Georg Lux）加入嶄新的Coptic圖騰、酒椰葉纖維編織，結合橘色的立體花卉、高級訂製網狀的鏤空連衣裙及飄逸的絲質洋裝，打造創新視覺享受。