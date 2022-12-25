時尚圈吹起「耳骨夾」風潮！精選5款時髦又好搭　太妍LV同款超逆齡

實習記者黃麗頻／綜合報導

想戴耳環，卻又不想打耳洞的人有福了！近來時尚圈吹起「耳骨夾」的風潮，各大精品珠寶品牌開始一一推出各式耳骨夾，只要簡單夾在耳朵側邊，就能輕鬆為造型加分，以下精選5種精品耳骨夾，太妍同款LV耳骨夾超萌！

＃CHANEL COCO CRUSH 耳飾

沒有耳洞但喜歡Coco Crush系列的過來！該系列不再只有耳環還有出耳骨夾，保留Coco Crush一貫的菱格紋圖騰，以16顆明亮式切割鑽石配飾，打造閃耀風采，正面看似兩款不同的耳扣混搭，背面設計成一字型的鏤空結構，正反兩面戴出獨特氛圍，帥氣又時髦！

▲CHANEL COCO CRUSH 耳飾，NT$167,000。（圖／翻攝自CHANEL官網）

＃LOUIS VUITTON EMPREINTE 玫瑰K金配鑽石耳骨夾

以18K玫瑰金精心鑄造，LV這款耳骨夾結合飾釘頂部圖案，凸顯出品牌的經典核心，再綴以密鑲鑽石，綻放低調的優雅魅力，百搭的設計，無論什麼場合配戴都非常適合，看看太妍頂著一頭逆齡的中長髮，戴著這款耳骨夾是不是超級可愛！

＃Boucheron Quatre White 系列耳夾

以自由度與靈活度為品牌核心的Boucheron，這款Quatre White系列耳夾結合玫瑰金、黃金、白金及鑽石，與白色陶瓷線條形成鮮明對比，將豐富材質與圖案完美搭配，為整體造型打造畫龍點睛的獨特性，簡約卻一點都不失格調！

▲Boucheron Quatre White 系列耳夾，NT$92,500。（圖／翻攝自Boucheron官網）

＃De Beers Horizon 玫瑰金耳骨夾

靈感來源取自一望無際的地平線，De Beers這款Horizon玫瑰金耳骨夾，用簡約的流線型線條，加上品牌經典軌道型設計，更延續該系列標誌性的設計核心，中央環繞一圈密鑲鑽石線條，賦予佩戴者別具一格的風格，百搭又自帶活潑氛圍！

▲De Beers Horizon 玫瑰金耳骨夾，NT$39,000。（圖／翻攝自官網）

＃APM MONACO SINGLE ÉCLAT EAR CUFF

由摩納哥珠寶世家所創立APM MONACO，因為亮眼的外型及平易近人的價格，在網路上掀起一陣炫風，此款ÉCLAT耳骨夾僅以石粒鑲嵌做為整體核心，簡單的設計如同法國女性般的優雅姿態，低調不浮誇的造型，讓人看得愛不釋手，好想擁有一個！

▲APM MONACO SINGLE ÉCLAT EAR CUFF，NT$3,400。（圖／翻攝自APM MONACO官網）

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