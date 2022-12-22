波蘭麥當勞會怕冷？整棟建築「穿毛衣」看起來超溫暖　可愛造型掀網熱議

記者王則絲／綜合報導

近期寒流一波波來，本週氣溫甚至會將至10度以下，出門在外切記要注意保暖，然而不只是人類需要穿衣保暖，連建築物也怕冷嗎？最近波蘭一間麥當勞竟是穿上了針織毛衣，宣告寒冷的冬季來臨，超巨大的粗針織毛料還有鈕扣點綴，看起來是不是超溫暖？且連內部裝潢也精心改造，可愛造型讓該店瞬間變成熱門景點，在網上掀起一陣波瀾。

▲波蘭麥當勞穿上針織毛衣迎接寒冷冬季。（圖／翻攝自推特）



這家麥當勞位於波蘭南部的烏斯特龍（Ustroń），於11月23日起換上全新外觀，由工作人員們替建築披上「編織毛衣」，在棕色以及粉紅色外牆上，還有巨大的鈕扣裝飾，且戶外廣場上也擺設了許多羊毛線球的造景，當地目前氣溫約莫落在個位數字，隨時序往後將會更加寒冷，但是看到這間麥當勞，是否就讓人覺得心暖暖？

▲波蘭麥當勞換上新衣後的外觀，吸引民眾朝聖。（圖／翻攝自推特）



這間穿著毛衣的麥當勞，不只有外觀吸睛而已，連內部裝潢也一併換上色彩繽紛的毛線造型，店內座椅變成不同毛料材質的沙發、懶骨頭，並鋪著毛絨絨的地毯，甚至連柱子、牆面上都裹滿毛線，傳遞強烈的溫暖氛圍，超新鮮、可愛的設計讓該店馬上成為了民眾的打卡景點，在網路上掀起話題。

▲波蘭麥當勞的限定心內裝，充盈溫暖感受。（圖／翻攝自推特）



其實波蘭的這間麥當勞，這回大舉佈置冬季限定的建築外觀，是為了慶祝一款冬季限定的餐點「Burger Drwala」（或Lumberjack）回歸，並被選為錄製廣告的地點，整個企劃歷時四個月，光是裝修就耗時28天，約動用了50人參與，其員工在節目中說道，一切都是為了打造最舒適、最溫馨的餐廳。