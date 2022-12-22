fb ig video ETtoday search mobile

波蘭麥當勞會怕冷？整棟建築「穿毛衣」看起來超溫暖　可愛造型掀網熱議

>

記者王則絲／綜合報導

近期寒流一波波來，本週氣溫甚至會將至10度以下，出門在外切記要注意保暖，然而不只是人類需要穿衣保暖，連建築物也怕冷嗎？最近波蘭一間麥當勞竟是穿上了針織毛衣，宣告寒冷的冬季來臨，超巨大的粗針織毛料還有鈕扣點綴，看起來是不是超溫暖？且連內部裝潢也精心改造，可愛造型讓該店瞬間變成熱門景點，在網上掀起一陣波瀾。

▲波蘭麥當勞穿毛衣 。（圖／翻攝自推特）

▲波蘭麥當勞穿上針織毛衣迎接寒冷冬季。（圖／翻攝自推特）

這家麥當勞位於波蘭南部的烏斯特龍（Ustroń），於11月23日起換上全新外觀，由工作人員們替建築披上「編織毛衣」，在棕色以及粉紅色外牆上，還有巨大的鈕扣裝飾，且戶外廣場上也擺設了許多羊毛線球的造景，當地目前氣溫約莫落在個位數字，隨時序往後將會更加寒冷，但是看到這間麥當勞，是否就讓人覺得心暖暖？

▲波蘭麥當勞穿毛衣 。（圖／翻攝自推特）

▲波蘭麥當勞穿毛衣 。（圖／翻攝自推特）

▲波蘭麥當勞換上新衣後的外觀，吸引民眾朝聖。（圖／翻攝自推特）

這間穿著毛衣的麥當勞，不只有外觀吸睛而已，連內部裝潢也一併換上色彩繽紛的毛線造型，店內座椅變成不同毛料材質的沙發、懶骨頭，並鋪著毛絨絨的地毯，甚至連柱子、牆面上都裹滿毛線，傳遞強烈的溫暖氛圍，超新鮮、可愛的設計讓該店馬上成為了民眾的打卡景點，在網路上掀起話題。

▲波蘭麥當勞穿毛衣 。（圖／翻攝自推特）

▲波蘭麥當勞穿毛衣 。（圖／翻攝自推特）

▲波蘭麥當勞穿毛衣 。（圖／翻攝自推特）

▲波蘭麥當勞的限定心內裝，充盈溫暖感受。（圖／翻攝自推特）

其實波蘭的這間麥當勞，這回大舉佈置冬季限定的建築外觀，是為了慶祝一款冬季限定的餐點「Burger Drwala」（或Lumberjack）回歸，並被選為錄製廣告的地點，整個企劃歷時四個月，光是裝修就耗時28天，約動用了50人參與，其員工在節目中說道，一切都是為了打造最舒適、最溫馨的餐廳。

關鍵字：

麥當勞, 波蘭麥當勞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

毛衣不一定禦寒！日實測：羽絨大衣內搭「薄上衣」最暖和

毛衣不一定禦寒！日實測：羽絨大衣內搭「薄上衣」最暖和

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像

「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像

劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極 600坪IKEA嘉義「全球首間店中店」創紀錄！　12／26登場4大特色搶先看 梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團 Lisa、Jennie都在戴這頂「貓咪耳朵帽」！　超Ｑ立體耳朵戴上一秒萌翻 營養師曝香蕉對身體好處多，「青香蕉」營養價值最高 波蘭麥當勞會怕冷？整棟建築「穿毛衣」看起來超溫暖　可愛造型掀網熱議 薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面