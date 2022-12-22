心動警報！PAUL ＆ JOE貓咪唇膏秒殺荷包、THREE溫柔唇漾持色度超高

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

冬季雖然尚未結束，但彩妝界已經提前迎接春妝的到來，以充滿光澤的唇彩為主題，有透亮感的唇漾、也有顯色度飽和的唇膏款，但不變的是滿滿滋潤成分添加，讓上妝同時也可以呵護出細緻美唇。

＃THREE 魅光柔采唇漾，售價1250元





「上蒼處方簽」THREE以天然植萃成分療癒粉絲，在春季推出全新系列的唇彩，看似跟唇蜜有點類似的透明感果凍質地，實際上是有著染唇效果的液態唇彩，細緻刷頭輕鬆描繪雙唇，可以立刻達到澎澎感的效果，全新6個色系更是符合這一季春妝主題「太陽的能量」，以紅潤色調，帶給女性好氣質。

不只是唇彩可以呈現溫柔妝效，以植萃成分為核心的THREE，在魅光柔采唇漾裡面更是添加了多達9種的植物油，包括：茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、月見草油、玫瑰果油等等，小小一瓶就蘊含滿滿的養膚能量，好氣色同時達到潤唇效果。

＃PAUL ＆ JOE 西洋菊高光持色唇膏，售價960元





擁有法式靈魂的PAUL ＆ JOE總是很懂浪漫，2023年春季再度推出西洋菊高光持色唇膏系列，質地雖然是帶有光澤感的唇妝效果，但跟以往日系品牌完全不同，顯色、飽滿的色調，一抹就可以擁有俐落色彩，能夠輕鬆修飾暗沉唇色，製造出與眾不同的妝容。

在使用西洋菊高光持色唇膏的瞬間，也能發現膏體絲滑柔軟，輕輕一推就能輕鬆上色，關鍵在於裡面添加了可可脂與酪梨油成分，修飾唇紋的效果特別好，一共推出18個色選，每一色都美到不行，而且很適合亞洲女孩的膚色使用，連唇膏盒包裝都是優雅的薄荷綠搭配銀色經典菊花腰帶，拿在手上簡直就是藝術品。

當然，PAUL ＆ JOE最擅長就是「榨乾貓奴的荷包」，春季也不例外地推出3款讓人融化的唇膏盒，其中兩款以活潑可愛的貓咪圖案設計，另一款為繽紛的油彩式花朵包裝，全部都可以按照自己的需求挑選，想要一般常態款盒子還是貓咪紙管，通通都能恣意選搭。

＃YSL 奢華緞面釉惑唇膏，售價1550元

提到唇彩，YSL總讓女孩們瘋狂，2023年，品牌再度發表全新質地的奢華緞面釉惑唇膏，一貫的黑金色包裝設計，在腰間綴以立體LOGO，拿在手上立刻氣勢就有。

一抹顯色飽和的色彩，可以輕易遮蓋住暗沉雙唇，絲滑奶油質地，直接上妝也能有奢華感受，帶有些微光澤的偏霧面質地，能展現完美唇妝效果，總共11色選，從自然玫瑰色調到火辣豔紅都有，可以滿足各種需求的女孩。

＃GIORGIO ARMANI 奢華絲緞訂製唇膏，售價1450元





總是熱賣缺貨的奢華絲緞訂製唇膏，在推出12色之後，針對2023年再度推出全新6色，其中，韓妞掃貨的2色，更是官網限定獨賣，沒有唇刷也可以輕鬆上妝的水滴唇膏設計，薄薄一層就可以帶出鮮明色澤，因為添加了雙重精油成分，乾唇人也能夠輕鬆打造出完美妝容，經典緞面妝感，低調卻又能展現出細緻光澤，打造精品級妝感選它就對。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏系列 胭脂紅蘭限定版，售價1250元

以高級訂製唇膏為靈魂的嬌蘭再度推出胭脂紅蘭限定版，這次總共有3種不同的質地，包括：光澤、紅絲絨（霧面）、金燦絲絨（細緻珠光），3款也都是從未出現過的顏色，彩妝總監Violette運用品牌與蘭花長達20年的緣分為靈感，全新的紅色調、橘紅色跟莓果色，不僅顏色扎實、飽滿，更厲害的是彩殼也以紅色蘭花花瓣獨特的花紋設計，展現出極致高貴的優雅。